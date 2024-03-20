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Sigorta Şirketinden Tazminat Almak İçin Bacaklarını Kesen Adam, Dolandırıcılık Suçuyla Tutuklandı

Sigorta Şirketinden Tazminat Almak İçin Bacaklarını Kesen Adam, Dolandırıcılık Suçuyla Tutuklandı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
20.03.2024 - 15:43

Tayvan'da, bir adam arkadaşıyla birlikte anlaşarak kendi bacağını ampütasyon uyguladı. Yaşanan olayın ardından işlemi yapan ikili, dolandırıcılık suçuyla tutuklandı. Detaylar...👇

Kaynak: https://uk.sports.yahoo.com/news/man-...
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Tayvan'da bir adamın sigortadan para almak için yaptığını akılalmaz şey kan dondurdu.

Tayvan'da bir adamın sigortadan para almak için yaptığını akılalmaz şey kan dondurdu.

Tayvanlı iki adam, yetkililerin 1.3 milyon dolarlık sigorta ödemesini almak için kasıtlı olarak kuru buz yöntemiyle ampütasyon işlemi yaptı.

Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu tarafından 14 Mart'ta paylaşılan bir basın açıklamasına göre, her ikisi de 20'li yaşlarda olan Zhang ve Liao olarak tanımlanan şüpheliler yaşanan olayın ardından dolandırıcılıkla suçlandı.

Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu tarafından 14 Mart'ta paylaşılan bir basın açıklamasına göre, her ikisi de 20'li yaşlarda olan Zhang ve Liao olarak tanımlanan şüpheliler yaşanan olayın ardından dolandırıcılıkla suçlandı.

Business Insider ve Taiwan News'in haberlerine göre savcılar Zhang'ın ayaklarını yaklaşık 10 saat boyunca bir kova kuru buza batırdığını, bunun da donmaya yol açtığını ve her iki bacağının da kesilmesini gerektirdiğini söyledi.

Taiwan News'e göre Liao, Zhang'a çete üyelerinin peşinde olduğunu söyleyerek onu sahte bir sigorta talebinde bulunmaya ikna etti.

Taiwan News'e göre Liao, Zhang'a çete üyelerinin peşinde olduğunu söyleyerek onu sahte bir sigorta talebinde bulunmaya ikna etti.

Mandarin dilinden tercüme edilen açıklamaya göre Zhang, 26 Ocak 2023 tarihinde Taipei civarında arkadaşı Liao ile motosiklet sürerken donma tehlikesi geçirdiğini söyledi. Savcılar, Zhang'ın olaydan önceki günlerde ise hayat sigortası, seyahat sigortası ve kaza sigortası için başvuruda bulunduğunu iddia etti. Sigorta poliçelerinin toplam tutarı 1,3 milyon dolardı.

Taiwan News'in haberine göre, Zhang'ın ayağını kuru buzla kesmeye çalıştı. Hastanenin yaptığı açıklamada ise donma vakası olmasına rağmen ayakkabı ya da çorap izine rastlanılmadığı, zarar gören uzvun simetrik bir şekilde yaralandığı belirtildi.

Taiwan News'in haberine göre, Zhang'ın ayağını kuru buzla kesmeye çalıştı. Hastanenin yaptığı açıklamada ise donma vakası olmasına rağmen ayakkabı ya da çorap izine rastlanılmadığı, zarar gören uzvun simetrik bir şekilde yaralandığı belirtildi.

Savcılar, olayın yaşandığı gün hava sıcaklığının donma derecesinde bile olmadığını söylerken 'Tayvan subtropikal bir bölgedir ve düzlüklerde doğal iklim faktörleri nedeniyle ampütasyon gerektiren şiddetli donma vakaları duyulmamıştır' dedi. Yaşanan olayın ardından sigortadan 7 bin 200 dolar alan kişi, dolandırıcılık suçuyla tutuklandı.

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