Sigorta Şirketinden Tazminat Almak İçin Bacaklarını Kesen Adam, Dolandırıcılık Suçuyla Tutuklandı
Sigorta Şirketinden Tazminat Almak İçin Bacaklarını Kesen Adam, Dolandırıcılık Suçuyla Tutuklandı
Kaynak: https://uk.sports.yahoo.com/news/man-...
Tayvan'da, bir adam arkadaşıyla birlikte anlaşarak kendi bacağını ampütasyon uyguladı. Yaşanan olayın ardından işlemi yapan ikili, dolandırıcılık suçuyla tutuklandı. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tayvan'da bir adamın sigortadan para almak için yaptığını akılalmaz şey kan dondurdu.
Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu tarafından 14 Mart'ta paylaşılan bir basın açıklamasına göre, her ikisi de 20'li yaşlarda olan Zhang ve Liao olarak tanımlanan şüpheliler yaşanan olayın ardından dolandırıcılıkla suçlandı.
Taiwan News'e göre Liao, Zhang'a çete üyelerinin peşinde olduğunu söyleyerek onu sahte bir sigorta talebinde bulunmaya ikna etti.
Taiwan News'in haberine göre, Zhang'ın ayağını kuru buzla kesmeye çalıştı. Hastanenin yaptığı açıklamada ise donma vakası olmasına rağmen ayakkabı ya da çorap izine rastlanılmadığı, zarar gören uzvun simetrik bir şekilde yaralandığı belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda