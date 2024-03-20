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Uzmanlara Göre, Yaşlandıkça Enstrüman Çalmanın Beyin İçin Muazzam Katkıları Olabilir!

Uzmanlara Göre, Yaşlandıkça Enstrüman Çalmanın Beyin İçin Muazzam Katkıları Olabilir!

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 12:20

Bilişsel yeteneklerinizi güçlendirmek ve yaşamınız boyunca zihninizi zinde tutmak istiyorsanız, bir müzik aleti edinmek isteyebilirsiniz. International Journal of Geriatric Psychiatry'de yayınlanan yeni bir çalışma, müzik çalmanın yaşlandıkça beyin sağlığınız için iyi olduğunu ortaya koydu. Detaylar haberimizde...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jillianwilso...
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Araştırmacılar, Birleşik Krallık'ta 40 yaşın üzerinde ve yaş ortalaması 67 olan 1.107 kişiyi inceledi.

Araştırmacılar, Birleşik Krallık'ta 40 yaşın üzerinde ve yaş ortalaması 67 olan 1.107 kişiyi inceledi.

Katılımcılar müzik deneyimlerini bir anket aracılığıyla bildirmiş ve çalışma belleği ile yürütücü işlevlerini test eden bir bilişsel değerlendirmeye katılmışlardır. Araştırmacılar daha sonra müzikalitenin dört yönünün (müzik dinleme, enstrüman çalma, şarkı söyleme ve kendi kendine bildirilen yetenek) bilişsel davranışı nasıl etkilediğini inceledi ve bunu müzik geçmişi olmayan kişilerle karşılaştırdı.

New Jersey'deki Hackensack Meridian Health'te hafıza, beyin ve yaşlanma uzmanı olan Dr. Gary Small şunları söyledi:

New Jersey'deki Hackensack Meridian Health'te hafıza, beyin ve yaşlanma uzmanı olan Dr. Gary Small şunları söyledi:

'Bu büyük ölçekli, boylamsal çalışma, müzik eğitiminin hafızayı geliştirerek ve yaşa bağlı bilişsel gerileme riskini azaltarak bilişsel sağlığı desteklediğini gösteren önceki araştırmaları desteklemektedir.'

Katılımcıların yüzde 83'ünün kadın olduğunu belirtmekte fayda var, dolayısıyla bu oran genel nüfusu tam olarak yansıtmıyor.

Katılımcıların yüzde 83'ünün kadın olduğunu belirtmekte fayda var, dolayısıyla bu oran genel nüfusu tam olarak yansıtmıyor.

Connecticut'taki Yale Medicine'de davranış nöroloğu ve nöropsikiyatrist olan ve araştırmayla bağlantısı bulunmayan Dr. Arman Fesharaki-Zadeh, bir başka uyarının da bazı verilerin kendi kendine bildirilmiş olması olduğunu söyledi. Kendi kendine raporlama hataya yer bırakır; insanlar müzik geçmişlerini yanlış hatırlayabilir veya bir soruyu yanlış anlayabilir.

Müzik çalmak, bilişsel işlev ve beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Müzik çalmak, bilişsel işlev ve beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Beyni zorlar ve bilişsel rezervlerin oluşmasına katkıda bulunur; bu da bunama ve konuşma bozukluğu gibi sorunlara karşı korunmaya yardımcı olabilir. Beyin gelişimi bozukluğu belirtileri gösteren bireyler bile iyi bir bilişsel rezervleri varsa bilişsel olarak iyi performans gösterebilirler ve genellikle yapısal görüntüleme bulgularına dayalı beklentileri aşarlar. Bu nedenle, müzik dinlemek gibi bilişsel aktivitelerin yaşam boyunca sürdürülmesi beyin sağlığı ve işlevi için faydalıdır.

İster enstrüman çalarken ister şarkı söylerken olsun, müzikle uğraşmak uzun vadeli biliş için önemli faydalar sağlayabilir.

İster enstrüman çalarken ister şarkı söylerken olsun, müzikle uğraşmak uzun vadeli biliş için önemli faydalar sağlayabilir.

Araştırmalar, piyano veya org gibi klavye tabanlı enstrümanlar ile üflemeli ve nefesli enstrümanlar çalmanın özellikle hafızayı ve yürütme işlevini geliştirebileceğini göstermektedir. Bir grupta şarkı söylemek veya başkalarıyla birlikte çalmak gibi müziğin sosyal yönü de sosyal bağlantıları güçlendirerek bilişsel sağlığa katkıda bulunur. Beyninizi müzik öğrenmek gibi yeni aktivitelerle zorlamaya başlamak için hiçbir zaman geç değildir, çünkü bu beynin sinir oluşumunu ve bilişsel rezervini destekleyerek bunama gibi durumlara karşı potansiyel olarak koruma sağlayabilir. Genel olarak, müziği hayatınıza dahil etmek, yaşam boyu beyin sağlığını ve refahını korumak için değerli bir strateji olabilir.

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Müzik çalmak gibi faaliyetlerde bulunmak önemli bilişsel faydalar sunabilirken, genetik faktörlerin de bilişsel gerilemede rol oynadığını kabul etmek önemlidir.

Müzik çalmak gibi faaliyetlerde bulunmak önemli bilişsel faydalar sunabilirken, genetik faktörlerin de bilişsel gerilemede rol oynadığını kabul etmek önemlidir.

Sağlıklı yaşam tarzına sahip bireyler bile güçlü bir genetik yatkınlığa sahiplerse bunamaya yakalanabilirler. Bununla birlikte, müzik çalmak gibi faaliyetler yoluyla bilişsel birikim oluşturmak hala faydalı olabilir. Araştırmalar, bilişsel bozukluk veya bunama başladıktan sonra bilişsel, sosyal ve fiziksel olarak aktif kalmanın hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, bir enstrüman öğrenmek gibi faaliyetlerin sürdürülmesi genel beyin sağlığına katkıda bulunabilir ve gelecekte bilişsel gerilemenin etkisini potansiyel olarak azaltabilir.

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