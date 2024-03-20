Uzmanlara Göre, Yaşlandıkça Enstrüman Çalmanın Beyin İçin Muazzam Katkıları Olabilir!
Uzmanlara Göre, Yaşlandıkça Enstrüman Çalmanın Beyin İçin Muazzam Katkıları Olabilir!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jillianwilso...
Bilişsel yeteneklerinizi güçlendirmek ve yaşamınız boyunca zihninizi zinde tutmak istiyorsanız, bir müzik aleti edinmek isteyebilirsiniz. International Journal of Geriatric Psychiatry'de yayınlanan yeni bir çalışma, müzik çalmanın yaşlandıkça beyin sağlığınız için iyi olduğunu ortaya koydu. Detaylar haberimizde...👇
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Araştırmacılar, Birleşik Krallık'ta 40 yaşın üzerinde ve yaş ortalaması 67 olan 1.107 kişiyi inceledi.
New Jersey'deki Hackensack Meridian Health'te hafıza, beyin ve yaşlanma uzmanı olan Dr. Gary Small şunları söyledi:
Katılımcıların yüzde 83'ünün kadın olduğunu belirtmekte fayda var, dolayısıyla bu oran genel nüfusu tam olarak yansıtmıyor.
Müzik çalmak, bilişsel işlev ve beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.
İster enstrüman çalarken ister şarkı söylerken olsun, müzikle uğraşmak uzun vadeli biliş için önemli faydalar sağlayabilir.
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Müzik çalmak gibi faaliyetlerde bulunmak önemli bilişsel faydalar sunabilirken, genetik faktörlerin de bilişsel gerilemede rol oynadığını kabul etmek önemlidir.
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