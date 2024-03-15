Sahurda Tükettiğinizde Gün Boyu Enerjinizi Korumanızı Sağlayacak 10 Gıda
Sahurda Tükettiğinizde Gün Boyu Enerjinizi Korumanızı Sağlayacak 10 Gıda
Gün boyu tok tutacak ve enerjinizi zirvede tutacak 10 harika besini listeledik. Hepimizin yakından tanıdığı bu kıymetli besinler, sahur sofranızı donatarak günümüzü daha verimli ve keyifli hale getirecek!
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1. Yumurta
2. Peynir
3. Yoğurt
4. Sebzeler
5. Kuru Yemiş
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6. Meyveler
7. Baklagiller
8. Tam Buğday Ekmeği
9. Yulaf
10. Su
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