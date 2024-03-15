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Sahurda Tükettiğinizde Gün Boyu Enerjinizi Korumanızı Sağlayacak 10 Gıda

etiket Sahurda Tükettiğinizde Gün Boyu Enerjinizi Korumanızı Sağlayacak 10 Gıda

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 22:01

Gün boyu tok tutacak ve enerjinizi zirvede tutacak 10 harika besini listeledik. Hepimizin yakından tanıdığı bu kıymetli besinler, sahur sofranızı donatarak günümüzü daha verimli ve keyifli hale getirecek!

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1. Yumurta

Kahvaltıların yıldızı bu şahane besin gerçekten bir süper kahraman! İlk olarak, seni uzun süre tok tutuyor, öğlen vakti geldiğinde miden guruldamıyor. Protein deposu rolü ile sporcuların favorisi yumurta, kasların için harika bir dost.

Bununla da bitmiyor! İçerdiği B vitaminleri sayesinde, vücudunuzun enerji fabrikasını çalıştırıyor. Bu vitaminler, metabolizmanı canlandırıp sana gün boyu enerji sağlıyor. İşyerinde çalışırken, arkadaşlarınla dolaşırken hep zinde oluyorsun.

2. Peynir

Karnımız açlıktan zil çaldığında buzdolabını kurcalarken bizi kaç kez kurtarmıştır kim bilir! Ekmek ve domates ile harika bir ekip olan peynir, pratikliği ve doyuruculuğunun yanında bir çok fayda barındırıyor. İçerdiği kalsiyum, fosfor, çinko ve diğer birçok mineralle sindirimi düzenliyor ve uzun süreli tokluk hissi sağlıyor.

3. Yoğurt

Türk yemeklerinin vazgeçilmez yancısı! İçerdiği yüksek protein ve vitaminlerle sana gün boyu enerji verirken, probiyotikleri ile de sindirim sistemini kollayarak güçlendirir. Sindirim sorunlarına karşı savaşırken vücuda yardımcı olur.

Lezzeti ve ferahlığı ile tek başına tüketmeyi çok sevdiğimiz yoğurdu çeşitli tariflerde de kullanabilirsin. Mesela, yoğurtlu meyveli smoothie hazırlayarak hızlıca enerji alabilir, yoğurtla karıştırılmış granola ve taze meyvelerden oluşan bir kahvaltı kasesi yaparak sağlıklı ve enfes bir sahur geçirebilirsin!

4. Sebzeler

Sahur sofralarını biraz renklendirmeye ne dersin? Sebzeler bazıları tarafından sıkıcı görülse de, doğru tarif ile hazırlandığında öyle sağlıklı ve lezzetli ki, onları sofralarımızdan eksik edemeyiz! Ispanak, brokoli, domates, biber, havuç... Hepsi birer vitamin ve mineral deposu! Hem midemizi rahatlatır, hem de tok kalmamızı sağlarlar.

5. Kuru Yemiş

Kim demiş sahur kurtarıcıları sadece kahvaltılıklardan oluşur diye? Sahur sofranızın yanında aslında küçük bir süper kahraman ordusu var: kuru yemişler! Badem, ceviz, fındık... Hepsi bir arada, bize enerji ve güç kazandırmak için bekliyorlar. Bu küçük mucizeler, içerdikleri sağlıklı yağlar ve proteinlerle bizi gün boyu zinde tutar.

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6. Meyveler

Muz, çilek, ananas, kavun... Seçim senin! Onlar sadece lezzetli değil, aynı zamanda vitamin, mineral ve lif bakımından da zenginler. İster doğal haliyle ye, ister smoothie yap, meyveler sana gün boyu enerji verecek.

7. Baklagiller

Kahvaltılıklardan sıkılanları buraya davet ediyoruz! Mercimek, nohut, fasulye... Seni gün boyu ayakta tutacak enerji dolu besinler! Biraz protein, biraz lif, biraz da sağlık... Baklagiller sana ihtiyacın olan her şeyi sunuyor. Bir kase mercimek çorbası, bir tabak nohutlu salata... Sahur sofranızda hem gözünüzü hem midenizi dolduracak leziz yemeklerle gün boyu güçlü kalabilir, ayrıca iftardan kalan baklagilli akşam yemeklerini de değerlendirebilirsin.

8. Tam Buğday Ekmeği

Beyaz ekmeklerle arana biraz mesafe koymak ve sağlıklı seçeneklere yönelmek için harika bir fırsat! Lif dolu bu ekmeğin enerjisiyle gün boyu dimdik ayakta kalabilirsin. Kan şekerini sabitleyerek seni tok tutar, güne sağlıklı bir başlangıç yapmanı sağlar ve tabii ki lif dolu yapısı ile sindirim sistemine yardımcı olur, mideye rahatlık sağlar.

9. Yulaf

Bu mucizevi tahıl, içerdiği besleyici lifler ve enerji veren karbonhidratlar sayesinde seni gün boyu ayakta tutar. Yulaf ezmesi, kahvaltılarda olduğu gibi sahur sofralarımızın vazgeçilmezi olabilir. Hem hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanır, hem de çeşitli meyve ve kuruyemiş gibi lezzetlerle zenginleştirilerek lezzetli bir serüven haline dönüşebilir.

10. Su

Ramazanda gün boyu bize enerji sağlayacak besinlerden bahsettiğimizden, sahurda su içmenin kıymetini vurgulamak gerek!

Enerjik ve mutlu bir gün geçirmek istiyorsanız, sahurda bol su içmeyi

asla ihmal etmeyin. Zira su, yaşam kaynağıdır. Uyanık tutar, beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve sindirim sistemini rahatlatır.

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