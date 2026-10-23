Shamonda Virüsü Nedir, Ölümcül mü? Shamonda Belirtileri Neler?
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Bugüne kadar yalnızca sığır, koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanlarında görülen Shamonda virüsü, Fransa'da ilk kez bir insanda tespit edildi. Lyon'da başka ağır bir hastalık nedeniyle tedavi gören ve bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olan hasta, ekim ayının başında hayatını kaybetti. Vakanın duyurulmasıyla birlikte 'Shamonda virüsü nedir, ölümcül mü, tedavisi var mı?' soruları en çok aranan konular arasına girdi. Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi.
Shamonda virüsü nedir?
Shamonda virüsü nasıl bulaşır?
Shamonda virüsü belirtileri neler?
Shamonda virüsü ölümcül mü?
Shamonda virüsünün tedavisi ve aşısı var mı?
Shamonda virüsü Türkiye'de var mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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