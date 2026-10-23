Shamonda Virüsü Nedir, Ölümcül mü? Shamonda Belirtileri Neler?

Shamonda virüsü (SHAV), Orthobunyavirus cinsine bağlı Simbu virüs grubunun bir üyesi. Virüs ilk kez 1965 yılında Nijerya'da sığırlarda saptandı ve uzun yıllar boyunca Afrika ile Asya'nın bazı bölgelerinde yalnızca hayvanlarda görüldü. En sık sığırlarda rastlanan virüs; koyun, keçi, at ve alpakalarda da tespit edildi.

Avrupa'daki ilk doğrulama 2026 yazında geldi. Temmuz sonunda güney Almanya, İsviçre ve doğu Fransa'daki hasta sığırlar üzerinde yapılan genetik testler, virüsün kıtaya ulaştığını ortaya koydu. Fransa'nın haftalık hayvan sağlığı bültenine göre virüs o tarihten bu yana Avusturya, Belçika, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya ve Jersey'de de görüldü.

Shamonda, Avrupa Birliği Hayvan Sağlığı Kanunu kapsamında listelenen hastalıklar arasında yer almıyor. Bu nedenle resmi gözetim ya da kontrol önlemlerine tabi değil.