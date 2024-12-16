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Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Netflix'te 2024 Yılında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler

Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Netflix'te 2024 Yılında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler

Netflix 2024enler
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
16.12.2024 - 12:01

Merhabalar. Bir yılın daha sonuna geldik. 2024 yılında Netflix'te yeni diziler, yeni dizi sezonları ve birbirinden dikkat çeken filmler gösterime girdi. Bu içerikte 2024 yılında Netflix'te en çok izlenen dizi ve filmleri sizler için derledik. Hem iyi seyirler hem de iyi yıllar dileriz. Seneye görüşmek üzere...

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Önce dizilerden başlayalım...

Arcane (2021 - 2024)

Arcane (2021 - 2024)

IMDb: 9

Ütopik Piltover'da ve ezilen Zaun yeraltında geçen hikaye, iki ikonik League of Legends şampiyonunun kökenlerini ve onları parçalayacak gücü konu alıyor.

Yaratıcılar: Kevin Alejandro, Hailee Steinfeld, Ella Purnell

Erşan Kuneri (2022 - )

Erşan Kuneri (2022 - )

IMDb: 6.6

Ersan Kuneri'nin hayatının tasvirini anlatan bu dizi, 1980'lerde Türkiye'de eski bir yetişkin film oyuncusu ve yapımcısı olan Erşan'ın film çekmesini konu alıyor.

Yaratıcı: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Bülent Şakrak

Kimler Geldi Kimler Geçti (2024 - )

Kimler Geldi Kimler Geçti (2024 - )

IMDb: 5.9

İlk aşkının ihanetle sonuçlanan acısını yaşadıktan sonra başarılı bir avukat olan Leyla Taylan, 'yılın boşanma davası' olarak kabul edilen bir davada ünlü bir iş adamının üçüncü eşinin temsilcisi olur.

Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş

You (2018 - 2024)

You (2018 - 2024)

IMDb: 7.7

Tehlikeli derecede çekici, yoğun bir şekilde takıntılı genç bir adam, kendisini büyüleyen kişilerin hayatlarına dahil olmak için aşırı önlemlere başvurur.

Yaratıcılar: Greg Berlanti, Sera Gamble

Oyuncular: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Tati Gabrielle

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Zeytin Ağacı (2022 - )

Zeytin Ağacı (2022 - )

IMDb: 6.9

Dizi, üç yakın arkadaşın önce Ayvalık'a, sonra da yeniden şekillenen geleceklerine doğru bir yolculuğa çıkmalarını konu alıyor.

Yaratıcı: Nuran Evren Şit

Oyuncular: Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan

A Man on the Inside (2024 - )

A Man on the Inside (2024 - )

IMDb: 7.8

Emekli bir adam olan Charles, özel bir dedektifin ilanına yanıt verdiğinde ve bir huzurevindeki gizli bir soruşturmada köstebek olduğunda hayata yeni bir başlangıç ​​yapar.

Oyuncular: Ted Danson, Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada

Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi (2024)

Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi (2024)

IMDb: 7.8

Dizi, Menendez kardeşlerin 1989 yılında zengin anne babasını vurarak öldürmesini konu alıyor. Mahkemeye çıktıklarında istismar vakası ele alınıyor.

Yaratıcılar: Ian Brennan, Ryan Murphy

Oyuncular: Evan Peters, Richard Jenkins, Cooper Koch

One Day (2024)

One Day (2024)

IMDb: 8.1

Zeki bir İngiliz Dili bölümü öğrencisi olan Emma ve kampüs çapkını Dexter, Edinburgh Üniversitesi'nden mezun oldukları gece tanışırlar. Aralarında bir çekim başlar. Ancak gerçekler hemen araya girer ve ertesi gün ayrı yollara giderler.

Yaratıcı: Nicole Taylor

Oyuncular: Leo Woodall, Ambika Mod, Amber Grappy

Emily in Paris (2020 - )

Emily in Paris (2020 - )

IMDb: 6.8

Ortabatı'dan genç bir Amerikalı kadın, Paris'teki bir pazarlama firması tarafından işe alınır ve onlara olaylara dair bir Amerikan bakış açısı sunar.

Yaratıcı: Darren Star

Oyuncular: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park

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Baby Reindeer (2024)

Baby Reindeer (2024)

IMDb: 7.7

Dizi, Donny'nin sapık bir kadınla olan çarpık ilişkisini ve sonunda derin, karanlık bir gömülü travmayla yüzleşmek zorunda kalmasıyla bunun onun üzerindeki etkisini konu alıyor.

Yaratıcı: Richard Gadd

Oyuncular: Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau

Ve şimdi de geldik filmlere...

Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024)

Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024)

IMDb: 5.3

Kora ve hayatta kalan savaşçılar, yeni evleri Veldt'i, halkıyla birlikte Diyar'a karşı savunmaya hazırlanır. Savaşçılar geçmişleriyle yüzleşirler ve Diyar'ın güçleri büyüyen isyanı ezmek için gelmeden önce motivasyonlarını ortaya koyarlar.

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein

Society of the Snow (2023)

Society of the Snow (2023)

IMDb: 7.8

Bir ragbi takımının uçağı And Dağları'ndaki bir buzulda düşer. Kazadan sağ kurtulan birkaç yolcu, kendilerini hayatta kalmanın dünyanın en zor ortamlarından birinde bulurlar.

Yönetmen: J.A. Bayona

Oyuncular: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt

Damsel (2024)

Damsel (2024)

IMDb: 6.1

Görev bilincine sahip bir genç kız yakışıklı bir prensle evlenmeyi kabul eder, ancak kraliyet ailesinin onu eski bir borcu ödemek için kurban olarak seçtiğini öğrenir.

Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Ray Winstone, Angela Bassett

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Rebel Ridge (2024)

Rebel Ridge (2024)

IMDb: 6.8

Eski bir denizci, kuzeninin kefaletini ödeme girişimi polis şefiyle şiddetli bir çatışmaya dönüştüğünde küçük kasaba yolsuzluklarının ağında yolunu bulmaya çalışır.

Yönetmen: Jeremy Saulnier

Oyuncular: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb

Badland Hunters (2024)

Badland Hunters (2024)

IMDb: 5.9

Bir deprem Seul'ü kanunsuz bir çorak toprağa çevirir. Korkusuz bir avcı ise tehlikeli tarikat üyeleriyle dolu bir kampta esir tutulan bir genci kurtarmaya gider.

Yönetmen: Heo Myeong-haeng

Oyuncular: Ma Dong-seok, Earl Baylon, Hao Feng

Code 8: Part II (2024)

Code 8: Part II (2024)

IMDb: 5.7

Film, yolsuz polis memurları tarafından öldürülen kardeşi için adaleti sağlamak için mücadele eden bir kızı konu alıyor. Eski bir mahkum ve eski ortağının yardımını alarak saygın ve iyi korunan bir polis çavuşuna karşı mücadele ediyor.

Yönetmen: Jeff Chan

Oyuncular: Robbie Amell, Stephen Amell, Alex Mallari Jr.

Do Not Disturb (2023)

Do Not Disturb (2023)

IMDb: 6.3

Yıllardır vapurlarda garsonluk yapan Ayzek, pandemi nedeniyle işsiz kalır ve sonunda bir otelde gece vardiyasında iş bulur. Ancak Ayzek'in ilk gecesinde başına neler geleceğini kim bilir.

Yönetmen: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu

Ticket to Paradise (2022)

Ticket to Paradise (2022)

IMDb: 6.1

Boşanmış bir çift, kızlarının 25 yıl önce yaptıklarını sandıkları hatayı yapmasını engellemek için bir araya gelip Bali'ye gider.

Yönetmen: Ol Parker

Oyuncular: George Clooney, Sean Lynch, Julia Roberts

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Irish Wish (2024)

Irish Wish (2024)

IMDb: 5.2

Maddie'nin hayatının aşkı en yakın arkadaşıyla nişanlandığında, duygularını bir kenara bırakıp İrlanda'daki düğünlerinde nedimelik yapar.

Yönetmen: Janeen Damian

Oyuncular: Lindsay Lohan, Ed Speleers, Alexander Vlahos

Reptile (2023)

Reptile (2023)

IMDb: 6.8

Tom Nichols, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve kendi hayatını parçalayan bir davayı takip etmekte yılmayan sert bir New England dedektifidir.

Yönetmen: Grant Singer

Oyuncular: Benicio Del Toro, Justin Timberlake, Eric Bogosian

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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