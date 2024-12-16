Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Netflix'te 2024 Yılında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler
Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Netflix'te 2024 Yılında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler
Merhabalar. Bir yılın daha sonuna geldik. 2024 yılında Netflix'te yeni diziler, yeni dizi sezonları ve birbirinden dikkat çeken filmler gösterime girdi. Bu içerikte 2024 yılında Netflix'te en çok izlenen dizi ve filmleri sizler için derledik. Hem iyi seyirler hem de iyi yıllar dileriz. Seneye görüşmek üzere...
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Önce dizilerden başlayalım...
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Arcane (2021 - 2024)
Erşan Kuneri (2022 - )
Kimler Geldi Kimler Geçti (2024 - )
You (2018 - 2024)
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Zeytin Ağacı (2022 - )
A Man on the Inside (2024 - )
Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi (2024)
One Day (2024)
Emily in Paris (2020 - )
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Baby Reindeer (2024)
Ve şimdi de geldik filmlere...
Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024)
Society of the Snow (2023)
Damsel (2024)
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Rebel Ridge (2024)
Badland Hunters (2024)
Code 8: Part II (2024)
Do Not Disturb (2023)
Ticket to Paradise (2022)
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Irish Wish (2024)
Reptile (2023)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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