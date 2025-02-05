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Sergen Yalçın'ın Bir Programda Hayatını Kaybeden Kardeşi Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Sergen Yalçın'ın Bir Programda Hayatını Kaybeden Kardeşi Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.02.2025 - 18:38 Son Güncelleme: 05.02.2025 - 18:43

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Eski futbolcu ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın, futbol dünyasının en tanınmış isimlerinden biri. Kendisi bugün ne yazık ki acı bir haberle sarsıldı. Kendisi gibi eski futbolcu olan kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın'ın uzun bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu. 2,5 yıllık mücadelenin ardından acı haber geldi.

Detayları burada paylaşmıştık;

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Sergen Yalçın'ın bir programda, o dönem tedavi gören kardeşi için söyledikleri yeniden hatırlandı.

Sergen Yalçın'ın bir programda, o dönem tedavi gören kardeşi için söyledikleri yeniden hatırlandı.

Hayatta her şeyin başının sağlık olduğunu vurgulayan Yalçın, kardeşinin 2,5 senedir tedavi gördüğünü açıklamış "Bana söz verdi, iyileşeceğim diye" demişti.

Hayatta her şeyin başının sağlık olduğunu vurgulayan Yalçın, kardeşinin 2,5 senedir tedavi gördüğünü açıklamış "Bana söz verdi, iyileşeceğim diye" demişti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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