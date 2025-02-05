Sergen Yalçın'ın Bir Programda Hayatını Kaybeden Kardeşi Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Eski futbolcu ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın, futbol dünyasının en tanınmış isimlerinden biri. Kendisi bugün ne yazık ki acı bir haberle sarsıldı. Kendisi gibi eski futbolcu olan kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın'ın uzun bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu. 2,5 yıllık mücadelenin ardından acı haber geldi.