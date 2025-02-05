Sergen Yalçın'ın Bir Programda Hayatını Kaybeden Kardeşi Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Eski futbolcu ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın, futbol dünyasının en tanınmış isimlerinden biri. Kendisi bugün ne yazık ki acı bir haberle sarsıldı. Kendisi gibi eski futbolcu olan kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın'ın uzun bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu. 2,5 yıllık mücadelenin ardından acı haber geldi.
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Sergen Yalçın'ın bir programda, o dönem tedavi gören kardeşi için söyledikleri yeniden hatırlandı.
Hayatta her şeyin başının sağlık olduğunu vurgulayan Yalçın, kardeşinin 2,5 senedir tedavi gördüğünü açıklamış "Bana söz verdi, iyileşeceğim diye" demişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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