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Şenol Güneş Sergen Yalçın'ın Milli Takım Kararı İçin Konuştu: "Benimle Görüşmediler"

Şenol Güneş Sergen Yalçın'ın Milli Takım Kararı İçin Konuştu: "Benimle Görüşmediler"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 17:33
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Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Trabzon'daki bir lisede katıldığı etkinlikte konuşan Güneş, federasyonla bir görüşme yapıp yapmadığı ve karara bakışı hakkında açıklamalarda bulundu. Milli takım, Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybettikten sonra Vincenzo Montella ile yollarını ayırmıştı. Yalçın'ın ilk sınavı kasım ayında Belçika ve Fransa karşısında olacak.

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Güneş görüşme yapılmadığını söyledi.

Güneş görüşme yapılmadığını söyledi.

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın yerine Sergen Yalçın getirilmişti. Trabzon'daki bir lisede katıldığı etkinlikte 'A Milli Takım'da göreve Sergen Yalçın başladı. Öncesinde sizinle bir görüşme oldu mu?' sorusunu alan Şenol Güneş şu cevabı verdi:

“Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz.”

Yalçın 27. Türk teknik direktör oldu.

Yalçın 27. Türk teknik direktör oldu.

Yalçın, milli takımın başındaki 27. Türk teknik direktör olarak görev yapacak. A Milli Takım'da Türk çalıştırıcılarla birlikte 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı. A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.

Sıradaki sınav Belçika ve Fransa.

Sıradaki sınav Belçika ve Fransa.

Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak. Ay-yıldızlılar 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Ardından 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak ve maç saat 22.45'te Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda başlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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