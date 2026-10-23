Şenol Güneş Sergen Yalçın'ın Milli Takım Kararı İçin Konuştu: "Benimle Görüşmediler"
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Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Trabzon'daki bir lisede katıldığı etkinlikte konuşan Güneş, federasyonla bir görüşme yapıp yapmadığı ve karara bakışı hakkında açıklamalarda bulundu. Milli takım, Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybettikten sonra Vincenzo Montella ile yollarını ayırmıştı. Yalçın'ın ilk sınavı kasım ayında Belçika ve Fransa karşısında olacak.
Güneş görüşme yapılmadığını söyledi.
Yalçın 27. Türk teknik direktör oldu.
Sıradaki sınav Belçika ve Fransa.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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