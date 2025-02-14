Senin Ruh Burcun Ne?
Senin Ruh Burcun Ne?
Ruh burcu, astrolojik burcunun ötesinde, kişinin iç dünyasını, ruhsal özelliklerini ve enerjisini temsil eder. Bir nevi içsel pusulanı, derinlerde saklı kalan benliğini ifade eder. Belki de günlük hayatta sergilediğin karakterin çok daha ötesinde, içinde barındırdığın o gizemli enerjiyi keşfetmenin tam zamanı.
Senin Ruh Burcun Ne?
Haydiiii!
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1. Günün hangi saatinde daha enerjik hissedersin?
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2. Zorluklarla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
3. Sosyal ortamlarda nasıl bir insansın?
4. İdeal tatilin türü nedir?
5. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkilerin nasıl olur?
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6. Renk tercihin nedir?
7. Hayatta en çok neye değer verirsin?
8. Son olarak geleceğe dair bakış açın nasıl?
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
Senin ruhunun burcu;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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