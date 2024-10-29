Senin Güzellik Sırrını Ortaya Çıkarıyoruz!
Senin Güzellik Sırrını Ortaya Çıkarıyoruz!
Güzellik her birimizin içindeki ışıltıyla başlar! Şimdi kendi güzellik sırlarını keşfetmeye hazır mısın? Bu testle birlikte içindeki güzelliği daha iyi anlamak ve ortaya çıkarmak için adım atacağız.
O zaman başlıyoruz👇
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1. İlk sorumuz! Cilt bakımına harcadığın bütçe aylık olarak ne düzeyde?
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2. Peki, günlük makyajında fondöten ya da BB krem kullanıyor musun?
3. Güzellik ürünlerini ne kadar sıklıkla değiştiriyorsun?
4. Senin makyaj rutinin en önemli basamağı ne?
5. Cilt bakımından istediğin asıl etki ne?
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