Senin Cildin Ne Kadar Temiz?
Senin Cildin Ne Kadar Temiz?
Cildin temizliğine ne kadar dikkat ediyorsun? Günlük alışkanlıkların cildinin sağlığına nasıl yansıyor? Sorulara cevap ver, cildin ne kadar temiz olduğunu öğren!
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1. Sabah uyandığında yüzünü temizlemek için ilk adımın nedir?
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2. Cilt bakım rutininde tonik kullanıyor musun?
3. Cilt bakım ürünlerini nasıl seçiyorsun?
4. Beslenme alışkanlıkların nasıl?
5. Cildinde yağlanma sorunu yaşıyor musun?
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6. Gece yatmadan önce ne yaparsın?
7. Cildinde sivilce veya siyah nokta oluşumunu nasıl yönetiyorsun?
8. Son olarak su içme alışkanlığın nasıl?
Cildin resmen parlıyor!
Cildin temiz ve dengeli!
Cildin biraz ihmal edilmiş görünüyor!
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