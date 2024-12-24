Senin Cildin Ne Kadar Temiz?

Cilt bakımına fazla önem vermiyorsun ve bu durum cildinin görünümüne de yansıyor. Yüzüne dokunmak, güneş kremi kullanmamak gibi alışkanlıkların ciltte kir ve yağ birikmesine yol açabilir. Cildine daha fazla özen göstermeli ve basit bir bakım rutini oluşturmalısın. Temizleyici, tonik ve nemlendirici kullanarak cildini yenilemeye başlayabilir, sağlıklı bir cilt için küçük ama etkili adımlar atabilirsin.