Semih Kılıçsoy'un Milli Takım'a Tercih Edilip Oğuz Aydın'ın Tercih Edilmemesine Hasan Çavuşoğlu'ndan Tepki!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcusu Oğuz Aydın ve Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'un A Milli Takım'ın oyuncu listesinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımı yayınlayarak sitem dolu bir mesaj verdi.