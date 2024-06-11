Semih Kılıçsoy'un Milli Takım'a Tercih Edilip Oğuz Aydın'ın Tercih Edilmemesine Hasan Çavuşoğlu'ndan Tepki!
Semih Kılıçsoy'un Milli Takım'a Tercih Edilip Oğuz Aydın'ın Tercih Edilmemesine Hasan Çavuşoğlu'ndan Tepki!
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcusu Oğuz Aydın ve Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'un A Milli Takım'ın oyuncu listesinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımı yayınlayarak sitem dolu bir mesaj verdi.
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştıı.
Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürmüş ve nihai liste UEFA'ya bildirilmişti.
Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlere ek olarak tercih edilmeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın olmuştu.
İtalyan teknik adamın kararına Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tepki gösterdi. Çavuşoğlu, bu sezon iyi bir performans ortaya futbolcusu Oğuz Aydın'ın turnuvaya dahil olmamasını eleştirdi.
Akdeniz ekibinin başkanı, bir taraftarın yorumunu paylaşarak ""Anlayanlar anlamıştır, adaletli olmuş...Tabii kimine göre." dedi.
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