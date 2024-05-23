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Selülit Problemini Çözmek İçin Deneyebileceğiniz 10 Yol

etiket Selülit Problemini Çözmek İçin Deneyebileceğiniz 10 Yol

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 19:01

Kalça ve uyruk bölgesinde yer alan selülitler çukur ve tümsekli görünüme neden olan bir bağ dokusu hastalığıdır. Bu problem görünüm olarak pek hoş görünmediği için nasıl geçeceği konusunda merak ediyorsanız sizin için bir içerik hazırladık!

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1. Kollajen takviyesi alabilirsiniz.

Kollajen, cildin elastikiyetini artırarak selülit görünümünün azalmasında yardımcı olur. Kollajen takviyesi cildinizin sıkı görünmesinde size oldukça yardımcı olur.

2. Cildinizi fırçalamak da iyi bir yöntemdir.

2. Cildinizi fırçalamak da iyi bir yöntemdir.

Hücre yenilenmesini hızlandırmak için kuru fırçalama yöntemi pek bilinmeyen yöntemlerden birisi ama oldukça faydalıdır. Kuru fırçalama yapmak, lenfatik sistemi uyarıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Duşa girmeden önce beş dakika fırçalamanız yeterli olur.

3. Ödem atıcı besinlerden mutlaka faydalanın.

Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olan turp, maydanoz, kereviz, semiz otu, çilek, greyfurt gibi yiyeceklere beslenmenizde daha çok yer vermeye çalışmalısınız. Pratik ve sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz.

4. Bacaklarınızı dinlendirmeyi ihmal etmeyin.

Masa başında saatler boyu oturmak veya uzun süre ayakta kalmak kan dolaşımınızı olumsuz etkiler. Yine aynı şekilde topuklu ayakkabı veya düz taban ayakkabı giymek de selülit arttırımını olumsuz etkiler. Duşta bacaklarınıza soğuk su tutabilirsiniz.

5. Alanında uzmanlaşmış bir doktora mutlaka görünün.

Araştırma yapmadan, size kısa sürede selülitlerinizden kurtulmayı vaadeden doktorların sonucu maalesef hayal kırıklığı ile bitiyor... Selülit tedavileri, kişinin fiziki özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bu yüzden doktor tercihinizi iyi yapmalı ve tedaviniz kişiye özel olmalıdır.

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6. Düzenli egzersiz yaparak kan dolaşımınızı artırın.

Haftada 3-4 gün yapılan mikrosirkülasyonu artıran ve ödem atımını destekleyen egzersizler, kan dolaşımındaki bozukluğun ortadan kalkmasına yardımcı olur. Ayrıca su içindeki yüzme de bedeniniz için oldukça faydalıdır.

7. Selülit kremleriyle kendinize masaj yapabilirsiniz.

Her gün beş dakikalık masaj eşliğinde uygulayacağınız anti-selülit kremleri sayesinde bacağınızdaki ödemi atmanızda vücudunuza epey faydanız olur. Selülit kremini, banyodan sonra gözenekler daha açık olduğunda uygulayabilirsiniz.

8. Sevdiğiniz tatlar düşmanınız olabilir...

Kahvenin kafein içeriği nedeniyle selülit nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyleyen dermatoloji uzmanları gün içinde kahve içmeye kesinlikle bir sınır çizmeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Günlük içtiğiniz içecekleri kontrol altına almalısınız.

9. Tuz 1,5 çay kaşığını aşmamalı...

Tuz, dokularda su tutulumunu arttırarak vücutta ödem ve selülit yapabiliyor. Bu nedenle sofraların en aranan lezzetlerinden olan tuza vedalaşmaya şimdiden başlayın yoksa bedelini bedeniniz ödeyebilir...

10. Sigara ve alkol da vücudunuzun baş düşmanları...

Sigara, kandaki oksijen oranını azaltıp kan dolaşımını kötü etkiliyor. Sigara ve alkol vücuttaki kolajen üretimini de bozarak ciltte sarkma problemlerine neden olabiliyor. Bunun sonucunda da vücutta selülit oluşuyor...

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