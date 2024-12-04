Selami Yıldız Kimdir? İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Hakkında Merak Edilenler

Selami Yıldız, 1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak 2. Bölge Şark Hizmeti görevini üstlendi. Daha sonra 1996-1997 yılları arasında Ardahan’da görev yaptı ve Ardahan'dan İstanbul’a dönerek çeşitli birimlerde görev aldı.

Yıldız, 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. Burada başarılı bir çalışma dönemi geçiren Yıldız, 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

2017'de Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız, 2023 yılında ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanarak burada görev yaptı. Bu süreçte önemli görevler üstlenen Yıldız, İstanbul'un güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaları konusunda ciddi adımlar atarak adından söz ettirmiştir.