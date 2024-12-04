Selami Yıldız Kimdir? İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Hakkında Merak Edilenler
Selami Yıldız Kimdir? İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Hakkında Merak Edilenler
Bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir görev değişimi gerçekleşti. Zafer Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız getirildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Selami Yıldız'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.
Peki, Selami Yıldız kimdir? Kaç yaşında ve nerelerde görev aldı?
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Selami Yıldız Kimdir?
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Selami Yıldız Kariyeri ve Çalışma Hayatı
Selami Yıldız Ne Zaman İstanbul Emniyet Müdürü Oldu?
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