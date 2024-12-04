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Selami Yıldız Kimdir? İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Hakkında Merak Edilenler

Selami Yıldız Kimdir? İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 18:05

Bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir görev değişimi gerçekleşti. Zafer Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız getirildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Selami Yıldız'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Selami Yıldız kimdir? Kaç yaşında ve nerelerde görev aldı?

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Selami Yıldız Kimdir?

Selami Yıldız Kimdir?

Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden mezun olan Yıldız, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun olmayı başarmıştır. 

Yıldız ilk görevi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Meslek hayatı boyunca suçla mücadele ve güvenlik alanlarında büyük başarılar elde eden 56 yaşındaki Selami Yıldız, son dönemde yapılan atamayla gündem olmuştur.

Selami Yıldız Kariyeri ve Çalışma Hayatı

Selami Yıldız Kariyeri ve Çalışma Hayatı

Selami Yıldız, 1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak 2. Bölge Şark Hizmeti görevini üstlendi. Daha sonra 1996-1997 yılları arasında Ardahan’da görev yaptı ve Ardahan'dan İstanbul’a dönerek çeşitli birimlerde görev aldı.

Yıldız, 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. Burada başarılı bir çalışma dönemi geçiren Yıldız, 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. 

2017'de Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız, 2023 yılında ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanarak burada görev yaptı. Bu süreçte önemli görevler üstlenen Yıldız, İstanbul'un güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaları konusunda ciddi adımlar atarak adından söz ettirmiştir.

Selami Yıldız Ne Zaman İstanbul Emniyet Müdürü Oldu?

Selami Yıldız Ne Zaman İstanbul Emniyet Müdürü Oldu?

Görev aldığı farklı pozisyonlarda önemli operasyonlara imza atan Selami Yıldız, 4 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Bugüne kadar üstlendiği görevler ve çalışmalarıyla polis teşkilatında takdir toplayan Yıldız, bu göreve atanmadan önce çeşitli illerde Emniyet Müdürü olarak görev yapmış tecrübeli bir isim olarak tanınmaktadır.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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