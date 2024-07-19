Seks Kasedi Olayı Sonrası Yeni İddia: "İstanbul'daki Bir Belediye Başkanının Kasedi Yakında Servis Edilecek"

Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturan, üç günde konuşulmaya devam eden, Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen ancak Sarıgül cephesinden yalanlanan seks kasedi sonrasında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Milliyet gazetesi yazarlarından Zafer Şahin, yeni köşe yazısında siyasette kader sezonunun açıldığını önümüzdeki günlerde İstanbul’daki bir belediye başkanının da seks kasetinin servis edileceğini iddia etti.

İşte Zafer Şahin’in köşe yazısından o çok konuşulan bölüm: