Seks Kasedi Olayı Sonrası Yeni İddia: "İstanbul'daki Bir Belediye Başkanının Kasedi Yakında Servis Edilecek"
Seks Kasedi Olayı Sonrası Yeni İddia: "İstanbul'daki Bir Belediye Başkanının Kasedi Yakında Servis Edilecek"
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/...
Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturan, üç günde konuşulmaya devam eden, Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen ancak Sarıgül cephesinden yalanlanan seks kasedi sonrasında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Milliyet gazetesi yazarlarından Zafer Şahin, yeni köşe yazısında siyasette kader sezonunun açıldığını önümüzdeki günlerde İstanbul’daki bir belediye başkanının da seks kasetinin servis edileceğini iddia etti.
İşte Zafer Şahin’in köşe yazısından o çok konuşulan bölüm:
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Türkiye’de üç gündür konuşulan konu; içindeki kişinin Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddia edilen seks kasedi görüntüleri.
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Görüntüler, sosyal medyada dolaşıma sokulduktan sonra Sarıgül cephesinden sert bir dille yalanlandı. Ulusal Kriminal Büro da hazırlanan ön raporda videodaki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı belirtti.
Bu görüntüler gündemden henüz düşmemişken gazeteci Zafer Şahin’den çok konuşulacak yeni bir iddia daha geldi. Şahin; siyasetteki kaset sezonunun açıldığını ve önümüzdeki günlerde İstanbul’daki bir belediye başkanının da seks kasetinin servis edileceğini iddia etti.
İşte Zafer Şahin’in Milliyet’teki köşe yazısındaki o bölüm:
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