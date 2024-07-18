Mustafa Sarıgül - Seks Kasedi İddialarına Fatih Altaylı Yorumu: “Bizi İlgilendirmez”
Mustafa Sarıgül - Seks Kasedi İddialarına Fatih Altaylı Yorumu: “Bizi İlgilendirmez”
Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki programında Türkiye’nin son iki gündür en çok konuşulan konusu olan ve Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen seks kasedi hakkında açıklama yaptı.
Mustafa Sarıgül için “Hırsızlık mı yapmış yolsuzluk mu yapmış?” Diyen Fatih Altaylı ülke gündemine bomba gibi düşen video hakkında “Mustafa Sarıgül olmadığı açıklanmış, olsa da bizi ilgilendirmez” yorumunda bulundu.
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Sosyal medyada yayılan ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen seks kasedi Türkiye’nin gündeminde en üst sırada.
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Seks kasedinin sosyal medyada yayılmasından sonra Mustafa Sarıgü’den bir açıklama geldi ve iddialar sert bir şekilde yalanlandı.
Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan ön raporda da videodaki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı belirtildi.
Söz konusu görüntülerdeki kişinin çok daha genç olduğunu dolayısıyla bu kişinin Mustafa Sarıgül olmadığını dile getiren gazeteci Fatih Altaylı, bir siyasetçinin özel yaşamının kimseyi ilgilendirmeyeceğini savundu.
İşte Fatih Altaylı’nın Mustafa Sarıgül hakkındaki açıklaması:
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