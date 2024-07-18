Mustafa Sarıgül’den Yeni Açıklama: "Bu Konuda Son Kez Konuşuyorum"
Mustafa Sarıgül’den Yeni Açıklama: "Bu Konuda Son Kez Konuşuyorum"
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yayınlanan bir videodaki kişinin kendisi olduğu iddiaları üzerinde son kez açıklamada bulundu. Siyasi parti gözetmeksizin herkesin desteğini hissettiğini söyleyen Sarıgül, seks kasedini yayanların da hem bu hayatta hem de ahirette hak ettiklerini bulacaklarını söyledi.
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Twitter’da yayınlanan ve iki erkeğin birlikte olduğu videodaki kişilerin, Mustafa Sarıgül ve koruması olduğu iddia edilmişti.
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Mustafa Sarıgül, görüntülerdeki kişilerin kesinlikle kendisi olmadığını ve özel bir şirket olan Ulusal Kriminal Büro’nun da yayınlandığı raporla videonun kendisine ait olmadığı tespiti yaptığını açıklamıştı.
Sarıgül, bugün sosyal medya hesabından “bu konudaki son konuşmam” başlığı ile yeni bir video yayınlandı.
Sarıgül’ün açıklamaları 👇
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