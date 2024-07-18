Mustafa Sarıgül’den Yeni Açıklama: "Bu Konuda Son Kez Konuşuyorum"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yayınlanan bir videodaki kişinin kendisi olduğu iddiaları üzerinde son kez açıklamada bulundu. Siyasi parti gözetmeksizin herkesin desteğini hissettiğini söyleyen Sarıgül, seks kasedini yayanların da hem bu hayatta hem de ahirette hak ettiklerini bulacaklarını söyledi.