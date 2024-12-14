Seçtiğin Görsellere Göre Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!
Seçtiğin Görsellere Göre Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!
Hadi bakalım, şimdi eğlenceli bir test yapıyoruz! Seçtiğin görsellere göre sana özel bir bakım tüyosu vereceğiz. Belki de ihtiyacın olan küçük ama etkili bir ipucu burada seni bekliyor! Hazırsan, başlıyoruz! 👇
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1. İlk sorumuz! Bu tırnaklardan hangisini daha çok beğendin?
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2. Bir eyeliner seç!
3. Bu makyajlardan hangisi daha çok hoşuna gitti?
4. Bu renkli göz makyajlarından birini seç!
5. Bu iç açan çiçek görsellerinden birini seçmeni istiyoruz.
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6. Seç birini!
7. Neredeyse bitiriyoruz! Bu pencerelerden hangisi?
8. Son olarak, bu rujlardan birini seç!
Yatmadan en az 20 dakika önce bakım rutinini tamamlamış ol.
Dişini cilt bakımından önce fırçalamalısın.
Göz altı kreminini ihmal etme.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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