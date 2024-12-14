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Seçtiğin Görsellere Göre Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!

etiket Seçtiğin Görsellere Göre Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 18:01

Hadi bakalım, şimdi eğlenceli bir test yapıyoruz! Seçtiğin görsellere göre sana özel bir bakım tüyosu vereceğiz. Belki de ihtiyacın olan küçük ama etkili bir ipucu burada seni bekliyor! Hazırsan, başlıyoruz! 👇

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1. İlk sorumuz! Bu tırnaklardan hangisini daha çok beğendin?

2. Bir eyeliner seç!

3. Bu makyajlardan hangisi daha çok hoşuna gitti?

4. Bu renkli göz makyajlarından birini seç!

5. Bu iç açan çiçek görsellerinden birini seçmeni istiyoruz.

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6. Seç birini!

7. Neredeyse bitiriyoruz! Bu pencerelerden hangisi?

8. Son olarak, bu rujlardan birini seç!

Yatmadan en az 20 dakika önce bakım rutinini tamamlamış ol.

Çoğumuz bakım rutinimizi genellikle yatmadan hemen önce hızlıca tamamlayıp yatağa geçiyoruz, değil mi? Ama aslında, cildine bakım yapmadan en az 20 dakika önce başlamalısın. Çünkü ürünlerin cildine tam olarak nüfuz etmesi için zamana ihtiyacı var. Eğer hemen yatarsan, o ürünler yastığa geçebilir ve bu da cildinin yeterince fayda sağlamamasına yol açabilir. Biraz sabır, cildine gerçekten iyi gelecektir! Hem bu 20 dakika, günü güzelce sonlandırman için de harika bir fırsat. :)

Dişini cilt bakımından önce fırçalamalısın.

Eğer önce cilt bakımını yapıp sonra dişlerini fırçalıyorsan, aslında bu sıralama biraz yanlış olabilir. Dişlerini her zaman cilt bakımından önce fırçalamalısın. Çünkü dişlerini fırçaladıktan sonra, ağızda kalan su ve ürünler cildine sürdüğün bakım ürünlerinin etkisini zayıflatabilir. Yani, cildine güzelce bakım yapıp hemen ardından diş fırçalarsan, o ürünlerin çoğu suyla yıkandığı için cildine tam olarak fayda sağlayamayabilir. Bu yüzden, diş fırçalama işini önce halletmek, bakımının daha etkili olmasını sağlar! Hem böylece bakımın tam anlamıyla cildine nüfuz edecek.

Göz altı kreminini ihmal etme.

Göz çevresi, yüzümüzün en hassas ve en hızlı kırışan bölgelerinden biri, bu yüzden yaşlanma belirtilerini genellikle ilk burada görmeye başlıyoruz. O yüzden göz bakımını asla ihmal etmemeliyiz. Göz altı kremini yatmadan önce nazikçe masaj yaparak uygulamak, şişlikleri azaltmaya ve ince kırışıklıkları yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Üstelik gece boyunca cildin bakım ürünlerini daha iyi emeceği için, sabah göz çevren daha taze ve dinlenmiş olur. Hem daha pürüzsüz hem de aydınlık bir bakış için gece bakımını bir rutine dönüştürmek gerçekten fark yaratır. Gözlerine iyi bak, onlar çok değerli! :)

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miray soysal
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