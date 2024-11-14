Seçimlerine Göre Cilt Bakımını Kaç Dakikada Bitirdiğini Tahmin Ediyoruz!
Seçimlerine Göre Cilt Bakımını Kaç Dakikada Bitirdiğini Tahmin Ediyoruz!
Banyoda ne kadar vakit geçiriyorsun? Duş + cilt bakımı derken uzun saatler mi harcıyor yoksa işini bitirip çabucak çıkıyor musun? Bunu öğrenmek için testi çöz, ve hangi şarkıları seçtiğine göre cilt bakım süreni tahmin edelim! 👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, sabah güne nasıl başlıyorsun?
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2. Duşta söyleyeceğin bir şarkı seç bakalım. 👇
3. Senin ruhunu yansıtan müzik tarzı hangisi?
4. Şimdi de konserine gitmek isteyeceğin bir şarkıcı seç bakalım. 👇
5. Müzik dinlerken nasıl bir ritim cilt bakımına daha çok uyar?
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