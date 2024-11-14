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Seçimlerine Göre Cilt Bakımını Kaç Dakikada Bitirdiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçimlerine Göre Cilt Bakımını Kaç Dakikada Bitirdiğini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 18:01

Banyoda ne kadar vakit geçiriyorsun? Duş + cilt bakımı derken uzun saatler mi harcıyor yoksa işini bitirip çabucak çıkıyor musun? Bunu öğrenmek için testi çöz, ve hangi şarkıları seçtiğine göre cilt bakım süreni tahmin edelim! 👇

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1. Öncelikle söyle bakalım, sabah güne nasıl başlıyorsun?

2. Duşta söyleyeceğin bir şarkı seç bakalım. 👇

3. Senin ruhunu yansıtan müzik tarzı hangisi?

4. Şimdi de konserine gitmek isteyeceğin bir şarkıcı seç bakalım. 👇

5. Müzik dinlerken nasıl bir ritim cilt bakımına daha çok uyar?

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6. Hangi banyoda duş alırken bir yandan da şarkı söylemek isterdin?

7. Sana enerji verecek bir 90'lar Türkçe pop şarkısı seç bakalım. 👇

8. Son olarak, bir şarkı yazmış olsan bunu kimin söylemesini isterdin?

5 dakika!

Cilt bakımında senden hızlısı yok! Tıpkı seçtiğin şarkılar gibi enerjik ve pratik bir yapın var. Gün içinde fazla zaman kaybetmeden güzelliğine önem veriyorsun. Temizleyici ve nemlendirici ile cildine hızlıca bir bakım yapıp, anında dışarı çıkmaya hazır hale geliyorsun. Kendine ayırdığın zaman önemli bu yüzden zamanı verimli kullanmaya çalışıyorsun.

10 dakika!

Senin için denge her şey demek! Cilt bakımına gereken zamanı ayırıyorsun ama abartmıyorsun. Seçtiğin şarkılar da bunu yansıtıyor: Ne çok hızlı ne çok yavaş! Cildini temizleyip, nemlendirici sürüp, belki biraz da serum ekleyip rutini bitiriyorsun. Bu orta tempolu rutinin sayesinde cildin her zaman dengede ve sağlıklı kalıyor!

20 dakika!

Senin cilt bakımı anlayışın adeta bir ritüel gibi! Yavaş tempolu şarkılar da seni rahatlatıyor, bu yüzden her aşamanın tadını çıkarıyorsun. Temizlik, serum, maske derken her detayı unutmadan uyguluyorsun. Senin için cilt bakımı sadece bir rutin değil, kendini şımartma anı! Cildine zaman ayırmayı seviyorsun!

30 dakikadan fazla!

Tam bir cilt bakım gurususun! Seçtiğin şarkılara bakarsak, sen cilt bakım rutinini uzun ve keyifli hale getiriyorsun. Maskeler, serumlar, peelingler... Ne varsa hepsini uyguluyorsun. Senin için cilt bakımı bir meditasyon gibi, her aşamanın tadını çıkarıyorsun. Sonuç? Tertemiz, ışıldayan ve sağlıklı bir cilt!

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