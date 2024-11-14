Seçimlerine Göre Cilt Bakımını Kaç Dakikada Bitirdiğini Tahmin Ediyoruz!

Senin için denge her şey demek! Cilt bakımına gereken zamanı ayırıyorsun ama abartmıyorsun. Seçtiğin şarkılar da bunu yansıtıyor: Ne çok hızlı ne çok yavaş! Cildini temizleyip, nemlendirici sürüp, belki biraz da serum ekleyip rutini bitiriyorsun. Bu orta tempolu rutinin sayesinde cildin her zaman dengede ve sağlıklı kalıyor!