Seçime Sayılı Günler Kala Erdal Beşikçioğlu Mal Varlığını Açıkladı
Seçime Sayılı Günler Kala Erdal Beşikçioğlu Mal Varlığını Açıkladı
31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala mal varlığını açıklayan belediye başkanlarında artış yaşanmaya başladı. Son olarak CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mal varlığını açıkladı.
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı.
Beşikçioğlu, tüm varlıklarını ise Devlet Tiyatrolarındaki devlet memuriyeti ve uzun yıllar emek verdiği sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle yaptığını açıkladı.
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