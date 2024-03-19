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Seçime Sayılı Günler Kala Erdal Beşikçioğlu Mal Varlığını Açıkladı

Seçime Sayılı Günler Kala Erdal Beşikçioğlu Mal Varlığını Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.03.2024 - 00:01

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala mal varlığını açıklayan belediye başkanlarında artış yaşanmaya başladı. Son olarak CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mal varlığını açıkladı.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Seçim çalışmalarını sürdüren belediye başkan adayları arasından bugüne kadar mar varlıklarını açıklayanlar oldu. CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, mal varlıklarını açıklamıştı.

CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı.

CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu'nun beyanı ise aşağıdaki gibidir;

Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken 

İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

•İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken 

•İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

•2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

•2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

Beşikçioğlu, tüm varlıklarını ise Devlet Tiyatrolarındaki devlet memuriyeti ve uzun yıllar emek verdiği sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle yaptığını açıkladı.

Beşikçioğlu, tüm varlıklarını ise Devlet Tiyatrolarındaki devlet memuriyeti ve uzun yıllar emek verdiği sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle yaptığını açıkladı.

'Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir ' açıklaması yapan Beşikçioğlu, 'Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verdi.

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