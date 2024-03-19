Dikkat Çeken Araştırma: Türkiye'nin Seçim Haritası Bu Sefer Daha mı Renkli Olacak?
Dikkat Çeken Araştırma: Türkiye'nin Seçim Haritası Bu Sefer Daha mı Renkli Olacak?
Yerel seçimlere sayılı günler kala, Türkiye genelinden gelen araştırma sonuçları merakla takip ediliyor. Adayların seçim çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde, son olarak Ser Araştırma'dan bir sonuç geldi. Ser Araştırma'nın il bazında öne çıkan partiler ile renklendirdiği Türkiye seçim haritası dikkat çekti.
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Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar çalışmalarını hızlandırdı.
Yüzlerce adayın yarışacağı seçimin sonuçlarına dair pek çok araştırma şirketi, yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaşıyor.
MAK Araştırma'nın yayınladığı araştırma sonucunda, mevcut İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 41,5 oy oranı olduğu görüldü.
Son olarak Ser Araştırma şirketi, yerel seçimler Türkiye haritası tahminini yayınladı;
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Türkiye yerel seçim haritası aşağıdaki gibi şekillenmişti;
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