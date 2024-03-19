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Dikkat Çeken Araştırma: Türkiye'nin Seçim Haritası Bu Sefer Daha mı Renkli Olacak?

Dikkat Çeken Araştırma: Türkiye'nin Seçim Haritası Bu Sefer Daha mı Renkli Olacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 17:47

Yerel seçimlere sayılı günler kala, Türkiye genelinden gelen araştırma sonuçları merakla takip ediliyor. Adayların seçim çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde, son olarak Ser Araştırma'dan bir sonuç geldi. Ser Araştırma'nın il bazında öne çıkan partiler ile renklendirdiği Türkiye seçim haritası dikkat çekti.

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Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar çalışmalarını hızlandırdı.

Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar çalışmalarını hızlandırdı.

31 Mart'ta düzenlenecek olan yerel seçimlerde, vatandaşlar belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri için oy kullanacak.

Yüzlerce adayın yarışacağı seçimin sonuçlarına dair pek çok araştırma şirketi, yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaşıyor.

Yüzlerce adayın yarışacağı seçimin sonuçlarına dair pek çok araştırma şirketi, yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaşıyor.

Özellikle 16 milyon kişinin ikamet ettiği İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerde hangi adayların kazanacağı merak konusu oldu.

MAK Araştırma'nın yayınladığı araştırma sonucunda, mevcut İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 41,5 oy oranı olduğu görüldü.

MAK Araştırma'nın yayınladığı araştırma sonucunda, mevcut İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 41,5 oy oranı olduğu görüldü.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ise, yüzde 40 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Seçim anketinde, toplam 30 büyükşehirde elde edilen sonuçlara yer verildi;

Son olarak Ser Araştırma şirketi, yerel seçimler Türkiye haritası tahminini yayınladı;

Son olarak Ser Araştırma şirketi, yerel seçimler Türkiye haritası tahminini yayınladı;

18 Mart tarihine kadar yapılan araştırmalar sonucunda il bazında önde olan partilere yer verilen bu haritanın 28 Mart tarihinde güncelleneceğini aktarıldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Türkiye yerel seçim haritası aşağıdaki gibi şekillenmişti;

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Türkiye yerel seçim haritası aşağıdaki gibi şekillenmişti;

Kaynak: Sözcü

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