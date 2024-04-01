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Seçim Sonrasında Piyasalardaki Gelişmeler İlgi Çekiyor: Dolar, Türk Lirası Karşısında Sert Geriledi

Seçim Sonrasında Piyasalardaki Gelişmeler İlgi Çekiyor: Dolar, Türk Lirası Karşısında Sert Geriledi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 16:52

Seçim sonuçlarına piyasaların ilk tepkisi beklentiler dahilinde olurken, dolar/TL'de gerileme ilgi çekti.

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Mart 2024 yerel seçimlerinin ilk sonuçları geldikten sonra ekonomi yönetimine yönelik sorular da birbirini izledi.

Mart 2024 yerel seçimlerinin ilk sonuçları geldikten sonra ekonomi yönetimine yönelik sorular da birbirini izledi.

Seçim gecesi yaptığı konuşmada Erdoğan, ekonomide politikaların devam edeceğini açıkladı.

Borsa açılışta yükselişle güne başlarken, eksiye geçse de gün sonuna doğru toparlama çabalarındaydı.

Borsa açılışta yükselişle güne başlarken, eksiye geçse de gün sonuna doğru toparlama çabalarındaydı.

Piyasalardaki seçime yönelik ilk tepki burada.

Dolar/TL'yi yakından izleyeneler gerilemeyle hareketlendi. Dolar, TL karşısında 5 Mart'tan bu yana ilk kez 31,4949'u gördü.

Dolar/TL'yi yakından izleyeneler gerilemeyle hareketlendi. Dolar, TL karşısında 5 Mart'tan bu yana ilk kez 31,4949'u gördü.

Geçen haftalarda seçim sonrası yükseliş olacağı iddialarıyla hareketlenen döviz piyasasında, Çarşı'yla da makas açılmıştı.

Seçimlerin ardından dolar sert geriledi.

Seçimlerin ardından dolar sert geriledi.

Kapalıçarşı'da düşüş yüzde 2'yi aşarken, bankalararası piyasada dolar/TL, yüzde 1,5'ya yakın düşüşle 32 liranın altında işlem görüyor.

Dolardaki gerilemeye yönelik nedenler de aranırken,

Dolardaki gerilemeye yönelik nedenler de aranırken,
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Sosyal medyada da yorumlar çoğaldı.

Sosyal medyada da yorumlar çoğaldı.
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Sizce dolar neden düşüyor?

Sizce dolar neden düşüyor?
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