Seçim Sonrasında Piyasalardaki Gelişmeler İlgi Çekiyor: Dolar, Türk Lirası Karşısında Sert Geriledi
Seçim Sonrasında Piyasalardaki Gelişmeler İlgi Çekiyor: Dolar, Türk Lirası Karşısında Sert Geriledi
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Mart 2024 yerel seçimlerinin ilk sonuçları geldikten sonra ekonomi yönetimine yönelik sorular da birbirini izledi.
Borsa açılışta yükselişle güne başlarken, eksiye geçse de gün sonuna doğru toparlama çabalarındaydı.
Dolar/TL'yi yakından izleyeneler gerilemeyle hareketlendi. Dolar, TL karşısında 5 Mart'tan bu yana ilk kez 31,4949'u gördü.
Seçimlerin ardından dolar sert geriledi.
Dolardaki gerilemeye yönelik nedenler de aranırken,
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Sosyal medyada da yorumlar çoğaldı.
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Sizce dolar neden düşüyor?
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