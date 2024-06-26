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Samsung, Yeni Teknoloji Harikası Cihazlarını Tanıtacağı Galaxy Unpacked Etkinliğini Resmen Duyurdu!

Samsung, Yeni Teknoloji Harikası Cihazlarını Tanıtacağı Galaxy Unpacked Etkinliğini Resmen Duyurdu!

Samsung Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 15:33

Samsung, başta Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 olmak üzere pek çok yeni cihazını tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı.👇

Kaynak: https://news.samsung.com/us/samsung-g...
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Samsung, her sene en az iki kez gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliklerinin bir yenisi daha çok yakında düzenleyecek.

Samsung, her sene en az iki kez gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliklerinin bir yenisi daha çok yakında düzenleyecek.

Söz konusu etkinlikte teknoloji harikası yeni ürünlerini tanıtmayı planlayan dev firma, kısa bir süre önce yaklaşan Unpacked lansmanının 10 Temmuz'da gerçekleştireceğini bir video ile duyurdu.

Söz konusu etkinlikte teknoloji harikası yeni ürünlerini tanıtmayı planlayan dev firma, kısa bir süre önce yaklaşan Unpacked lansmanının 10 Temmuz'da gerçekleştireceğini bir video ile duyurdu.

Yayımladığı videoda “yeni nesil Galaxy yapay zeka" vurgusu yapan Güney Kore merkezli teknoloji devinin, Galaxy S24’te tanıttığı Galaxy AI yapay zeka özelliklerinin daha da geliştirmesi bekleniyor.

Yayımladığı videoda “yeni nesil Galaxy yapay zeka" vurgusu yapan Güney Kore merkezli teknoloji devinin, Galaxy S24’te tanıttığı Galaxy AI yapay zeka özelliklerinin daha da geliştirmesi bekleniyor.

Şirket bununla beraber, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 5'i de ilk kez 10 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

Şirket bununla beraber, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 5'i de ilk kez 10 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

Samsung'un ayrıca, uzun bir süredir beklenen "Galaxy Ring" isimli yeni akıllı yüzük modelini de lansman ile birlikte resmen satışa sunacağı söyleniyor.

Samsung'un ayrıca, uzun bir süredir beklenen "Galaxy Ring" isimli yeni akıllı yüzük modelini de lansman ile birlikte resmen satışa sunacağı söyleniyor.
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Firmanın yeni akıllı yüzüğü ile birlikte etkinlikte sergileyeceği diğer ürünler arasında Galaxy Watch 7 Serisi ve Watch Ultra Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun da yer aldığı iddia ediliyor.

Firmanın yeni akıllı yüzüğü ile birlikte etkinlikte sergileyeceği diğer ürünler arasında Galaxy Watch 7 Serisi ve Watch Ultra Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun da yer aldığı iddia ediliyor.

Türkiye saati ile 16:00’da başlayacak yeni Galaxy Unpacked etkinliği, Samsung'un YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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