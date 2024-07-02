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Sahibiyle Birlikte Tatile Çıkan İneğin Keyif Sürdüğü Anlar Hepimizi İmrendirdi

Sahibiyle Birlikte Tatile Çıkan İneğin Keyif Sürdüğü Anlar Hepimizi İmrendirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 22:30

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Tatil sezonuna başlamış hatta yarılanmışken kavurucu sıcaklara dayanabilmek zor oluyor. Tatil herkesin hakkı cümlesinden yola çıkarak ineklerini de kendileriyle birlikte tatile götüren aile o anları paylaşmasıyla kısa sürede çokça etkileşim aldı. İneğin tatilini kıskananlar ise yorumlarda buluştu.

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Havuza giren ineğin keyfi oldukça yerinde görünüyordu.

Havuza giren ineğin keyfi oldukça yerinde görünüyordu.

Sahipleriyle birlikte havuz keyfi yaptıktan sonra karpuz yiyen ineğe beğeniler yağdı.

Sahipleriyle birlikte havuz keyfi yaptıktan sonra karpuz yiyen ineğe beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

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