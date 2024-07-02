Sahibiyle Birlikte Tatile Çıkan İneğin Keyif Sürdüğü Anlar Hepimizi İmrendirdi

Tatil sezonuna başlamış hatta yarılanmışken kavurucu sıcaklara dayanabilmek zor oluyor. Tatil herkesin hakkı cümlesinden yola çıkarak ineklerini de kendileriyle birlikte tatile götüren aile o anları paylaşmasıyla kısa sürede çokça etkileşim aldı. İneğin tatilini kıskananlar ise yorumlarda buluştu.