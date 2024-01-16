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Sahibi Öldüğü Günden Beri Neredeyse 2 Aydır Mezarı Başından Ayrılmayan Köpeğin Duygulandıran Sadakati

Sahibi Öldüğü Günden Beri Neredeyse 2 Aydır Mezarı Başından Ayrılmayan Köpeğin Duygulandıran Sadakati

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 09:03

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Dünya üzerindeki en sadık canlılar arasında ilk sırayı hiç şüphesiz köpekler alır. Onların bu sadakati, insan dostlarıyla aralarındaki kuvvetli bir bağın oluşmasını sağlıyor.

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Bursa'da sahibini kaybeden bir köpek, neredeyse 2 aydır insan dostunun mezarı başından ayrılmadı.

Bursa'da sahibini kaybeden bir köpek, neredeyse 2 aydır insan dostunun mezarı başından ayrılmadı.

Vefatının 52. gününde babaannesinin mezarını ziyaret eden torun, köpeği mezar başında buldu.

Vefatının 52. gününde babaannesinin mezarını ziyaret eden torun, köpeği mezar başında buldu.

Kendisi ile geri dönmeyen köpeğin o sadakati karşısında torun da şaşkınlığa uğradı.

İşte o görüntüler;

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Nuray

Güzelim benim./ İnsanların bu vefalı canlardan ibret alması gerek..

moonlight

insanlar fazla büyütülüyor ... gün gelecek hislerimize muhtaç kalacağız .. arayacağız ama çoktan körelmiş olacak :((