Sahibi Öldüğü Günden Beri Neredeyse 2 Aydır Mezarı Başından Ayrılmayan Köpeğin Duygulandıran Sadakati

Dünya üzerindeki en sadık canlılar arasında ilk sırayı hiç şüphesiz köpekler alır. Onların bu sadakati, insan dostlarıyla aralarındaki kuvvetli bir bağın oluşmasını sağlıyor.
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Bursa'da sahibini kaybeden bir köpek, neredeyse 2 aydır insan dostunun mezarı başından ayrılmadı.
Vefatının 52. gününde babaannesinin mezarını ziyaret eden torun, köpeği mezar başında buldu.
İşte o görüntüler;
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Güzelim benim./ İnsanların bu vefalı canlardan ibret alması gerek..
insanlar fazla büyütülüyor ... gün gelecek hislerimize muhtaç kalacağız .. arayacağız ama çoktan körelmiş olacak :((