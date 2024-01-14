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Orta Asya Çoban Köpeği Olarak da Bilinen 'Alabai'nin Sivas Kangalı'na Olan Benzerliğiyle Dikkat Çekti

Orta Asya Çoban Köpeği Olarak da Bilinen 'Alabai'nin Sivas Kangalı'na Olan Benzerliğiyle Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 15:38

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'Sivas' denildiğinde, hemen hemen herkesin aklına ilk gelen şey, ünlü Kangal köpekleri olur. Bu köpekler, sadece sadakatleri ve dost canlısı tavırlarıyla değil, aynı zamanda etkileyici koruma yetenekleriyle de tanınırlar.

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Orta Asya Çoban Köpeği olarak bilinen Alabai'nin tanıtıldığı bir video sosyal medyada beğeni topladı.

Orta Asya Çoban Köpeği olarak bilinen Alabai'nin tanıtıldığı bir video sosyal medyada beğeni topladı.

Orta Asya kökenli Alabai, binlerce yıldır besi hayvanlarını kurtlar ve diğer yırtıcı hayvanlara  karşı koruyan bir tür.

Muazzam boyutları, güçlü deri yapısı ve tüyleriyle yetişkin bir Alabai, sert hava koşullarından etkilenmez ve yaralanmalara karşı da dayanıklı.

Muazzam boyutları, güçlü deri yapısı ve tüyleriyle yetişkin bir Alabai, sert hava koşullarından etkilenmez ve yaralanmalara karşı da dayanıklı.

Tüm bunların yanında oldukça sadık ve seven olan bu köpekler Kangal köpeklerine olan benzerlikleriyle de dikkat çekti.

Tüm bunların yanında oldukça sadık ve seven olan bu köpekler Kangal köpeklerine olan benzerlikleriyle de dikkat çekti.

İşte o köpek;

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