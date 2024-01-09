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Çiftliklerde Sık Sık Kullanılan 'Kuzu Ulama' Uygulaması Sosyal Medyada Viral Oldu

Çiftliklerde Sık Sık Kullanılan 'Kuzu Ulama' Uygulaması Sosyal Medyada Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 12:11 Son Güncelleme: 09.01.2024 - 12:12

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Bir koyunun yavrusunun yaşamını yitirmesi durumunda, derisi çıkarılıp muhafaza edilir. Bu deri, anne sütüne hala ihtiyaç duyan ama annesi tarafından kabul edilmeyen  bir başka kuzuya giydirilir ve kuzunun annesiyle aynı ahıra konulur. Bu süreç, annenin yeni kuzuyu kabul etmesini ve onu emzirmesini sağlar ve bu uygulamaya kuzu ulamak adı verilir.

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Sosyal medyada bir 'kuzu ulama' videosu viral oldu.

Sosyal medyada bir 'kuzu ulama' videosu viral oldu.

Uygulamaya yabancı olanlar yapılan yönteme anlam veremeyince kafalar bir hayli karıştı.

Uygulamaya yabancı olanlar yapılan yönteme anlam veremeyince kafalar bir hayli karıştı.

İşte o video;

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