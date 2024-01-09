Çiftliklerde Sık Sık Kullanılan 'Kuzu Ulama' Uygulaması Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir koyunun yavrusunun yaşamını yitirmesi durumunda, derisi çıkarılıp muhafaza edilir. Bu deri, anne sütüne hala ihtiyaç duyan ama annesi tarafından kabul edilmeyen bir başka kuzuya giydirilir ve kuzunun annesiyle aynı ahıra konulur. Bu süreç, annenin yeni kuzuyu kabul etmesini ve onu emzirmesini sağlar ve bu uygulamaya kuzu ulamak adı verilir.