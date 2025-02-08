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Sağlık Bakanlığı’ndan “Ölü Hasta Taburcu Edildi” İddialarına Açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan “Ölü Hasta Taburcu Edildi” İddialarına Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.02.2025 - 10:22

Aydın Kuşadası’nda bir özel hastaneden görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tekerlekli sandalyede bulunan bir vatandaşın öldüğü ve öldükten sonra taburcu edildiği iddiası büyük tepki çekti. 

İddiaların ardından Sağlık Bakanlığı ve Aydın Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatırken Bakanlığın ‘Sağlıklı Çözüm’ X hesabından konuyla ilgili açıklama geldi.

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Aydın’da bulunan özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği iddia edildi. Sosyal medya hesaplarından vatandaşa dair paylaşılan video büyük yankı uyandırdı.

Aydın’da bulunan özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği iddia edildi. Sosyal medya hesaplarından vatandaşa dair paylaşılan video büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, hastanın taburcu edildikten kısa süre sonra fenalaştığını ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, hastanın taburcu edildikten kısa süre sonra fenalaştığını ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Açıklama, Bakanlığın ‘Sağlıklı Çözüm’ X hesabından yapıldı. Hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı nedeniyle taburcu edildiği ifade edildi.

Açıklama, Bakanlığın ‘Sağlıklı Çözüm’ X hesabından yapıldı. Hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı nedeniyle taburcu edildiği ifade edildi.

Ancak tekerlekli sandalyede acil girişinde bekleyen hastanın personel ve hasta yakınlarının gözetiminde bulunduğu sırada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kaydedildi.

Ancak tekerlekli sandalyede acil girişinde bekleyen hastanın personel ve hasta yakınlarının gözetiminde bulunduğu sırada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kaydedildi.

"İnceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

"İnceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."
twitter.com

Yapılan açıklama şöyle:

'Aydın ilimizde bir özel hastanede “ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği”ne dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur:

30 Ocak’tan itibaren bir özel hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat’ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüş,

Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır.'

Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40’ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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