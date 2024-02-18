Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Sadece Bakım Yapmak Yetmiyor: Cilt Bakımını Destekleyecek 10 Besin

etiket Sadece Bakım Yapmak Yetmiyor: Cilt Bakımını Destekleyecek 10 Besin

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 16:01

Cilt bakımı bir bütün. Sadece cilt bakım ürünlerini kullanarak bakım yapmak yetmez. Bunun dışında ayrıca yediklerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Cilt bakımını destekleyen besinleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Avokado

Avokadonun faydaları saymakla bitmiyor. Avokadoda birçok sağlıklı yağ var. Cildin nem dengesini koruyan avokadonun içinde ayrıca E vitamini bulunuyor. Cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olan avokado ayrıca cildin esnekliğini de artırıyor. Cildinizi yenileyecek bu besini mutlaka yemek düzeninize eklemelisiniz! 🥑

2. Balık

Omega-3 yönünden zengin balığın cildiniz için de çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Cildin nem seviyelerini dengeleyen balık cilt için mutlaka tüketilmeli. Balık ayrıca kolajen üretimini de artırıyor. Kırışıklıkları azaltan kolajen sayesinde cildiniz çok daha esnek! 🐟

3. Yumurta

Protein yönünden zengin yumurta cilde de çok faydalı. Yüksek kaliteli protein kaynağı yumurtanın içinde ayrıca B vitamini de bulunuyor. İçinde A vitamini de olan yumurta, cildin nemini koruyor. Cildin yenilenmesini destekleyen yumurtayı düzenli tüketerek sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. 🍳

4. Yeşil Sebzeler

Ispanak, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler cilde çok iyi geliyor. İçlerinde A ve C vitaminleri olan yeşil sebzeler antioksidan yönünden de zengin. Cilt yaşlanmasını geciktiren ve cildin genç kalmasını sağlayan yeşil sebzeleri bol bol tüketmeniz gerek. 🥗

5. Nar

Narı sevmeyen yoktur herhalde. Yerken biraz zor olsa da nar çok faydalı. Cilt sağlığını destekleyen nar aynı zamanda kolajen üretimini de artırıyor. Antioksidan yönünden de zengin içeriğe sahip nar, kan dolaşımını artırarak cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Zeytinyağı

Zeytinyağı cilde çok faydalı. Cildi nemlendiren zeytinyağı aynı zamanda cildinizin daha parlak görünmesini de sağlıyor. Cildinizin genç kalmasını istiyorsanız zeytinyağını yemeklerden salatalara bol bol kullanmanız gerek. Aynı zamanda zeytinyağının doğal yara iyileştirici özelliği de bulunuyor.

7. Badem

Bademin faydaları saymakla bitmiyor. E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengin bademi mutlaka tüketmeniz gerek. Cildin nemini koruyan badem ile cildiniz yepyeni oluyor!

8. Yoğurt

Yoğurt bağırsaklar için oldukça faydalı. Ama yoğurdun faydası bununla bitmiyor. Sindirim sistemi yanında cilt sağlığına da yoğurdun birçok faydası var. Cildi nemlendirici etkisi olan yoğurt içindeki probiyotikler sayesinde cilt sorunlarının azalmasına da yardımcı!

9. Turunçgiller

Portakal başta olmak üzere turunçgiller cilt sağlığı için önemli besinlerden. Kolajen üretimini destekleyen portakal ve diğer turunçgiller C vitamini yönünden çok zengin. Özellikle kışın hasta olmamak için tüketilen portakalın, mandalinanın ve greyfurtun cildinize faydası da çok...🍊

10. Turuncu Sebzeler

Havuç, tatlı patates gibi turuncu ve hatta kırmızı sebzeler cilt sağlığı için çok önemli besinler. Beta-karoten içeren sebzeler, içerikleri sayesinde cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca cildinizin parlak görünmesi için de bu sebzeler şart. Su içeriği fazla bu sebzeler cildinizin hep nemli kalmasını sağlıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?