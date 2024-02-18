Sadece Bakım Yapmak Yetmiyor: Cilt Bakımını Destekleyecek 10 Besin

Havuç, tatlı patates gibi turuncu ve hatta kırmızı sebzeler cilt sağlığı için çok önemli besinler. Beta-karoten içeren sebzeler, içerikleri sayesinde cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca cildinizin parlak görünmesi için de bu sebzeler şart. Su içeriği fazla bu sebzeler cildinizin hep nemli kalmasını sağlıyor.