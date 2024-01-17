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Sabun Olsaydın Hangi Kokuya Sahip Olurdun?

etiket Sabun Olsaydın Hangi Kokuya Sahip Olurdun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:01

'Sabun Olsaydın Hangi Kokuya Sahip Olurdun?' testine hoş geldin. Kendi benzersiz kokunu keşfetmeye hazır mısın? Cevabın 'Evet' ise seni hemen teste alalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Yüz yıkama rutinini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Sana huzur veren bir koku seçer misin?

3. Kokudan devam edelim. Parfüm alırken hangi faktörlere daha çok önem verirsin?

4. Parfüm kullanırken hangi bölgeye daha çok odaklanıyorsun?

5. Peki, sen nasıl bir sabun olurdun?

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6. Sabun seçerken hangi özelliğe daha çok önem veriyorsun?

7. Neredeyse bitiriyoruz. Sık sık sabun değiştiriyor musun?

8. Son olarak, bir sabun olsan ne renk olurdun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Çiçek Tazeliği!

Misler gibi bir çiçek tazeliği. Bir sabun olsan, kesinlikle böyle bir kokuya sahip olur ve çiçek bahçelerinin huzur veren atmosferini yansıtırdın. Çiçeklerin kokusuyla içimizi ferahlatarak günlük yaşamın koşturmacasından bizi bir an için uzaklaştırırdın.

Okyanus Esintsi!

Bir sabun olsaydın, kokun kesinlikle okyanus esintisi gibi taze ve hafif olurdu. İçinde barındırdığın okyanusun temizliği, rüzgarı ve huzuruyla sadece bedenimize değil, ruhumuza da ferahlık getirirdin.

Hindistan Cevizi Mucizesi!

Hindistan cevizli bir sabunu herkes sever, sen de herkesin sevdiği birisisin; bu yüzden bir sabun olsan, kokun hindistan cevizi mucizesi gibi olurdu. Adeta okyanus kenarında bir hindistan cevizi gölgesi altında dinleniyormuş gibi hissettirip nefes aldıran bir mola sunarak ruhumuza dinginlik katardın.

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