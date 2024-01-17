Sabun Olsaydın Hangi Kokuya Sahip Olurdun?
Sabun Olsaydın Hangi Kokuya Sahip Olurdun?
'Sabun Olsaydın Hangi Kokuya Sahip Olurdun?' testine hoş geldin. Kendi benzersiz kokunu keşfetmeye hazır mısın? Cevabın 'Evet' ise seni hemen teste alalım👇
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1. Yüz yıkama rutinini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Sana huzur veren bir koku seçer misin?
3. Kokudan devam edelim. Parfüm alırken hangi faktörlere daha çok önem verirsin?
4. Parfüm kullanırken hangi bölgeye daha çok odaklanıyorsun?
5. Peki, sen nasıl bir sabun olurdun?
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6. Sabun seçerken hangi özelliğe daha çok önem veriyorsun?
7. Neredeyse bitiriyoruz. Sık sık sabun değiştiriyor musun?
8. Son olarak, bir sabun olsan ne renk olurdun?
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