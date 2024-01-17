Sabun Olsaydın Hangi Kokuya Sahip Olurdun?

Hindistan cevizli bir sabunu herkes sever, sen de herkesin sevdiği birisisin; bu yüzden bir sabun olsan, kokun hindistan cevizi mucizesi gibi olurdu. Adeta okyanus kenarında bir hindistan cevizi gölgesi altında dinleniyormuş gibi hissettirip nefes aldıran bir mola sunarak ruhumuza dinginlik katardın.