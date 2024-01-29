Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Saatler Harcamadan da Cilt Bakımı Yapılabileceğinin 10 Kanıtı

etiket Saatler Harcamadan da Cilt Bakımı Yapılabileceğinin 10 Kanıtı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 16:01

Cilt bakımı yaparak cildimizi en güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Bazı cilt bakımları o kadar uzun sürüyor ki gözümüz korkmuyor değil! Çok uzun saatler harcamadan cildini nasıl güzelleştirebileceğini merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cildin için hiçbir şey yapamıyorsan bile mutlaka düzenli temizlemelisin. 🧽

Cildini sabah ve akşamları güzelce temizleyerek en önemli bakım adımını gerçekleştirebilirsin. Akşamları özellikle temizlemek, gün boyu biriken kirlerden arındırmak demek. Bu temizliği yaparken cilt tipine uygun bir temizleyici seçmelisin.

2. Kuru cildin varsa nemlendirmek senin için hayati bir önem taşıyor.

Kuru ciltler için nemlendirme ekstra önemliyken tüm cilt tiplerinin ciltlerini nemlendirmesi gerek. Kuruluktan kaynaklanan her sorunun çözümü için iyi bir nemlendirici kullanmak yeterli. Nemlendiriciyi mutlaka cilt tipini dikkate alarak seçmen gerekiyor.

3. Tonik genelde atlansa da aslında cilt bakımı için önemli.

Cilt temizliğinin öneminden bahsettik. Temizledikten sonra tonik kullanmak da şart diyebiliriz. Tonikler cildin pH dengesini düzenlemeye yardımcı olduğu için gerekli ürünler. Aynı zamanda toniklerin gözenek sıkılaştırıcı etkisi de bulunuyor.

4. Güneş koruyucu kremlerin sadece yazın kullanılması gerektiği düşünülse de aslında bu ürünler yaz-kış ihmal edilmemesi gereken ürünler.

Güneşin zararlı ışınlarından cildi yazın olduğu kadar kışın da korumak gerek. Bu zararlı ışınlardan korunmanın yolu iyi bir güneş kremi kullanmak. Yazın veya kışın güneşe çıkmadan önce güneş kremi kullanarak cilt lekelerini engelleyebilirsin.

5. Bakım rutinin olmasa da cildin için mutlaka kullanman gereken bazı ürünler var.

Akşamları en azından bir bakım rutini oluşturarak cildin için bir şeyler yapmış olabilirsin. Özellikle sabah-akşam cilt temizliğini asla atlamamalısın. Buna bir de akşamları serum veya gece kremi ekleyerek cildinin yenilenmesine katkı sağlaman mümkün.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Cildi güzelleştiren bütün bakım ürünlerinin ötesinde su içerek cildine daha iyi bakabilirsin.

Günlük en az 1.5 litre su içerek cildinin nem dengesini koruyabilirsin. Cildinin beslenmesini sağlayan su ayrıca cildini arındırıyor. Temiz ve taze bir cilt için suyu hayatına dahil etmelisin! 💦

7. Su içmek gibi sağlıklı beslenmek de cilt için önemli.

Sağlıklı beslenerek ve zararlı yiyeceklerden olabildiğince uzaklaşarak cildinin daha güzel görünmesini sağlayabilirsin. Çok yağlı ve sağlıksız yiyecekler yediğinde bunun etkilerini cildinde görebilirsin. O yüzden yediklerine dikkat etmen gerek.

8. Taze bir cilt için en önemlisi uyku desek abartmış olmayız. 😴

Günlük yeterli ve kaliteli şekilde uykunu alırsan cildinin daha güzel olduğunu görebilirsin. Bu yüzden uykunu almaya mutlaka dikkat etmen gerekiyor. Kaliteli uyku capcanlı bir cilde sahip olmanı sağlayacak!

9. Stres, çoğu problemin nedeni. Cilt problemlerinin en önemli nedenlerinden biri de yine stres.

Cilt sorunlarının bir nedeni de stres. Bu yüzden elinden geldiğince stresten uzak durmalısın. Stresli hayatında kendine rahatlatıcı aktiviteler bulup bunları düzenli gerçekleştirmen gerek. Yoga, meditasyon gibi aktiviteler stresini azaltmaya yardımcı olabilir. 🧘

10. Cilt sorunlarının en önemli nedenlerinden bir başkası da cilt tipine uygun ürünler kullanmamak.

Cilt tipini iyi bilmen gerek. Cilt tipini öğrendikten sonra ona uygun ürünleri kullanmalısın. Kuru, yağlı veya karma cilt tiplerine ayrı ayrı ürünler var. Cilt tipini öğrenip cilt tipine göre cilt ürünlerini tercih etmelisin.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın