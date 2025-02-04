Pürüzsüz Bir Cilt Artık Hayal Değil: Sivilcelerle Başa Çıkmanın 12 Etkili Yolu
Pürüzsüz Bir Cilt Artık Hayal Değil: Sivilcelerle Başa Çıkmanın 12 Etkili Yolu
Aynaya her baktığınızda sizi rahatsız eden sivilcelerle vedalaşma zamanı geldi! Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt hayal değil. Doğru yöntemlerle bunu başarmak elinizde. Cildinizde harikalar yaratmanın yollarına gelin birlikte bakalım...
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1. Yüzünüzü günde iki kez yıkayın.
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2. Ellerinizi yüzünüzden uzak tutun.
3. Komedojenik ürünlerden kaçının.
4. Nemlendiriciden korkmayın.
5. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin.
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6. Bol bol su için.
7. Cildinizi peeling ile yenileyin.
8. Sivilcelerinizi sıkmaktan kesinlikle kaçının.
9. Cildinizin yapısına uygun, doğru ürünleri kullanın.
10. Makyajınızı silmeden uyuma hatasına son verin.
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11. Güneş kremini atlamayın hatta gün içerisinde de yenilemek için stick güneş kremlerinden destek alabilirsiniz.
12. Son olarak stresinizi yönetmeyi öğrenip, kortizol seviyenizi düşürmelisiniz.
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