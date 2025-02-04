Pürüzsüz Bir Cilt Artık Hayal Değil: Sivilcelerle Başa Çıkmanın 12 Etkili Yolu

Evet, o küçük kırmızı düşmanları sıkmak çok cazip gelebilir ama bu hareket cildinize büyük zararlar verebilir. Sivilceleri sıkmak, bakterilerin daha derine itilmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olur. Ayrıca belirtmek gerekir ki cildinizde kalıcı izler ve renk değişiklikleri de oluşabilir. Bunun yerine sivilce karşıtı ürünler kullanarak sivilcelerinizi nazikçe kurutmayı tercih edin. Unutmayın, cildinize iyi davranmak güzellik yolunda atılacak en önemli adımdır.