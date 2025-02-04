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Pürüzsüz Bir Cilt Artık Hayal Değil: Sivilcelerle Başa Çıkmanın 12 Etkili Yolu

etiket Pürüzsüz Bir Cilt Artık Hayal Değil: Sivilcelerle Başa Çıkmanın 12 Etkili Yolu

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 14:01

Aynaya her baktığınızda sizi rahatsız eden sivilcelerle vedalaşma zamanı geldi! Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt hayal değil. Doğru yöntemlerle bunu başarmak elinizde. Cildinizde harikalar yaratmanın yollarına gelin birlikte bakalım...

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1. Yüzünüzü günde iki kez yıkayın.

Sabah uyanınca ve akşam yatmadan önce yüzünüzü yıkamak, sivilcelerle savaşta altın kural. Ama dikkat! Temizlik delisi olup her saat başı yüzünüzü yıkarsanız cildiniz ne oluyor diye panikleyebilir. Nazik bir temizleyici kullanarak fazla yağı ve kiri ciltten arındırabilirsiniz. Yüzünüzü silerken havluyu yüzünüzde dans ettirmeyin, hafifçe tampon yapmanız yeterli. Hem cildiniz hem de zamanla aynada göreceğiniz pürüzsüz yüzünüz size teşekkür edecek.

2. Ellerinizi yüzünüzden uzak tutun.

Yüzünüze dokunmayı bırakın. Parmaklarınız her yerde dolaşıyor ve bakterilerle kanka oluyor. Sonra o bakteriler yüzünüzde parti yapıyor, sonucu tahmin edebilirsiniz. Ayrıca sivilceleri sıkmak, kısa vadede tatmin edici gelse de uzun vadede izlerle sonuçlanabilir. Ellerinizi bir kahve kupasına veya telefonunuza yönlendirin ve yüzünüzü rahat bırakın.

3. Komedojenik ürünlerden kaçının.

Bazı ciltler sivilce oluşumuna yatkın olabilir. Böyle bir problemin çözümü için ciltteki gözenekleri tıkamayan yani komedojenik olmayan ürünler doğru bir seçenek olacaktır.

4. Nemlendiriciden korkmayın.

“Cildim zaten yağlı, nemlendiriciye ne gerek var?” diyorsanız hemen o düşünceyi kafanızdan silmelisiniz. Nemlendirici kullanmamak, cildinize daha fazla yağ üret mesajı gönderecektir. Yağsız ve su bazlı nemlendiriciler, cildinizi dengede tutarak sivilce oluşumunu minimuma indirir. Üstelik düzenli kullanımda cildiniz daha parlak ve sağlıklı görünür. Bonus: Makyajınız da daha güzel durur!

5. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin.

Çikolata ve cips size mutluluk veriyor olabilir ama cildiniz için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dengeli bir diyet, hem bedeninizi hem de cildinizi besleyecek. Bol sebze, meyve ve su tüketimiyle cildinizin teşekkür ederim dediğini hissedeceksiniz.

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6. Bol bol su için.

Suyu sadece yaz aylarında hatırlıyorsanız cildinizin size kırgın olduğunu bilmelisiniz. Günde en az 8 bardak su içmek, vücudunuzdaki toksinlerin atılması için çok ama çok önemli. Bol su doğal yolla cildinizi nemlendirecektir. Üstelik cildinizdeki doğal ışıltıyı fark ettiğinizde su şişeniz en yakın arkadaşınız olacak. Çay ve kahveyle o dostluğu bozmayın ama suyu baş tacı edin.

7. Cildinizi peeling ile yenileyin.

Peeling yapmak, ölü deri hücrelerini ve birikmiş kirleri temizleyerek cildin yenilenmesini sağlar. Aşırıya kaçmayan peeling ile derideki gözenekler açılır. Pürüzsüz bir cilt görünümü kaçınılmazdır. Cilt tipine uygun bir peeling ürünleriyle ile yüzdeki yağ, kir ve makyaj artıkları yok edilir. Haftada bir veya iki kez peeling ürünleri nazikçe cilde uygulayabilirsiniz. Şimdi sivilceler korksun!

8. Sivilcelerinizi sıkmaktan kesinlikle kaçının.

Evet, o küçük kırmızı düşmanları sıkmak çok cazip gelebilir ama bu hareket cildinize büyük zararlar verebilir. Sivilceleri sıkmak, bakterilerin daha derine itilmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olur. Ayrıca belirtmek gerekir ki cildinizde kalıcı izler ve renk değişiklikleri de oluşabilir. Bunun yerine sivilce karşıtı ürünler kullanarak sivilcelerinizi nazikçe kurutmayı tercih edin. Unutmayın, cildinize iyi davranmak güzellik yolunda atılacak en önemli adımdır.

9. Cildinizin yapısına uygun, doğru ürünleri kullanın.

9. Cildinizin yapısına uygun, doğru ürünleri kullanın.

Cilt tipinize uygun ürünler seçmeniz sivilcelerle savaşta büyük önem taşımakta. Yağlı ciltler için jel formunda temizleyiciler, kuru ciltler içinse nemlendirici etkili ürünler kullanabilirsiniz. Ürün etiketlerinde “komedojenik değil” ifadesini arayın, çünkü bu ürünler gözeneklerinizi tıkamaz.

10. Makyajınızı silmeden uyuma hatasına son verin.

Makyajla uyumak, gözeneklerinizi tıkayıp bakterilere açık davetiye çıkarmak demektir. Eve yorgun dönseniz bile makyajınızı temizlemeyi ihmal etmeyin. Bir makyaj temizleyici ve nazik bir yüz yıkama jeli, cildinizin gece boyu rahat nefes almasını sağlar. Temiz bir ciltle uyandığınızda gününüz de daha güzel başlayacak.

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11. Güneş kremini atlamayın hatta gün içerisinde de yenilemek için stick güneş kremlerinden destek alabilirsiniz.

Güneş, cildinizin en büyük düşmanlarından biri. Güneş koruyucu kullanmamak, hem sivilce izlerini belirginleştirir hem de cilt yaşlanmasını hızlandırır. Hafif yapılı, yağsız bir güneş kremi kullanarak hem sivilce oluşumunu önleyebilir hem de cildinizi koruyabilirsiniz. Cilt sağlığınız için güneşle barış içinde yaşayın.

12. Son olarak stresinizi yönetmeyi öğrenip, kortizol seviyenizi düşürmelisiniz.

Stres, sivilce üretim merkezini harekete geçiren başlıca nedenlerden biri. Yoga, meditasyon veya hobilerle stresinizi azaltarak cildinizi de mutlu edebilirsiniz. Zihniniz rahatladıkça cildinizdeki değişimi fark edeceksiniz. Sonuçta, pürüzsüz bir cildin sırrı sadece dışarıdan değil içeriden de geliyor.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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