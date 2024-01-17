Poyraz'ın Aleyna'ya Bakışlarından Çok Güzel Hareketler'deki Dilber Skecine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Poyraz'ın Aleyna'ya Bakışlarından Çok Güzel Hareketler'deki Dilber Skecine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
17 Ocak Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor Ekstra yorumcusu eski yarışmacı Hanzade, programda Sema ve Seda'yı eleştirmiş ardından da kardeşleri tanımadığını söylemişti. Bunu duyan Sema da çektiği videolarla Hanzade'ye sert bir yanıt verdi ve şoke eden bir iddia ortaya attı.
Survivor'da Kırmızı Takım'dan Merve, Gizem ve Kardeniz'in yaptığı dans gösterisi gündem oldu. Beğenilmeyen dansı kullanıcılar yorumsuz bırakamadı.
Kısmetse Olur'un gözde çiftlerinden biri de Ferhat ve Gizem. Çiftimizin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kırmızı oda sohbetinde Gizem'in şehvetli tavırlarıyla Ferhat'ı etkilediği anlar ise sosyal medyaya damgasını vurdu.
Star TV'de ekranlara gelen Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına katılan kadın, dolandırıldığını iddia etti. Şanlıurfa'da yaşayan Ömer isimli bir erkek ile TikTok'ta tanıştığını söyleyen kadın, Belçika'da yaşadığını ve evli olduğunu söyledi.
Survivor'la hayatımıza giren Aleyna Kalaycıoğlu programın finalinde ismi verilmeyen bir prodüktörden teklif almıştı. Bunun ardından şarkıcı Berkay'ın aracılığıyla müzik sektörüne giren Aleyna ve Berkay arasında ipler gerilirken, bu olaya Acun Ilıcalı'nın sağ kolum dediği Gökhan Özdemir'in dahil olduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde parkur sırasında Aleyna'ya karşı olan garip bakışlarıyla gündem olan Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medyada infial yaratan bu görüntüler hakkında açıklama yaptı.
Kanal D ekranlarının merakla beklenen dizisi İnci Taneleri için geri sayım başlamışken, BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı filmdeki meşhur Dilber sahnesi Çok Güzel Hareketler 2'de skeç olarak seyirci karşısına çıktı.
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nden her hafta kamera arkası görüntüler gelirken, dizinin Fatih'i Doğukan Güngör ayna kırdığı sahnenin nasıl çekildiğini gösteren bir video paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda