Plastik Gıda Ambalajlarında Kansere Neden Olan 200 Kimyasal Kullanılıyor, Düzinelercesi Vücudumuza Giriyor!

Yeni bir araştırma plastik gıda ambalajlarındaki tehlikeyi gözler önüne serdi. New York Post'ta yer alan habere göre ambalajların yapımında meme kanseriyle bağlantılı 200 kimyasalın kullanıldığı ve bunlardan çoğunun insan vücudunu girdiği ortaya çıktı.

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