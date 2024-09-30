Plastik Gıda Ambalajlarında Kansere Neden Olan 200 Kimyasal Kullanılıyor, Düzinelercesi Vücudumuza Giriyor!
Plastik Gıda Ambalajlarında Kansere Neden Olan 200 Kimyasal Kullanılıyor, Düzinelercesi Vücudumuza Giriyor!
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İsviçre’de yapılan yeni bir araştırma gıda ambalajlarındaki endişe verici durumu gözler önüne serdi.
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Araştırmada plastik gıda ambalajlarının yapımında meme kanseriyle bağlantılı 200’e yakın kimyasal kullanıldığı ortaya çıktı. Bunlardan düzinelercesi ise insan vücuduna giriyor.
Çalışmanın yazarı Jane Muncke, CNN’e yaptığı açıklamada “Meme kanserine neden olabilecek 76 kanserojen kimyasalın plastik gıda ambalajı yoluyla insan vücuduna girdiğine dair güçlü kanıtlar var” dedi.
Muncke kanserden korunmak için plastiklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Bilim insanı Jenny Kay, plastik ambalaj yapımında kullanılan kimyasalların çoğunun ‘yüksek derecede toksik’ olarak sınıflandırıldığını söyledi.
Kimyasalların özellikle kadınlarda meme kanserine yol açtığını söyleyerek 50 yaş altındaki kadınlarda bu hastalığın arttığını dile getirdi.
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