Planladıkları Suçları İşlemeye Ramak Kala Yaptıkları Hatayla Yakayı Ele Veren 15 Kişi

'Mazeret olarak bir ev partisi düzenlediler, anahtarları kafeteryaya girmek için kullandılar ve tüm çalışanlar ara verene kadar orada beklediler, sonra ateş etmeden veya alarm vermeden çalışanları yakaladılar.

Daha sonra para çantalarını (18 milyon doların üzerinde) bir arabaya yüklediler, güvenlik kameralarını yok ettiler ve partiye geri döndüler.

Ardından, şüpheyi önlemek için 6 ay beklediler ve soygundan elde ettikleri parayı aklamak için bir avukat tuttular ve emlak işine girdiler.

Soygundan 2 yıl sonra, adamlardan biri hala orijinal para kayışına sarılmış bir yığın parayla bir emlak komisyoncusuna ödeme yaptı. Komisyoncu derhal polise bildirdi ve tutuklanan adam, polise her şeyi anlattı.'