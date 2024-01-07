Planladıkları Suçları İşlemeye Ramak Kala Yaptıkları Hatayla Yakayı Ele Veren 15 Kişi
Planladıkları Suçları İşlemeye Ramak Kala Yaptıkları Hatayla Yakayı Ele Veren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, neredeyse mükemmel suçu işlemişken yaptıkları küçük bir hata sonucu yakalanmış 15 suçlunun hikayelerine bakacağız. Bakalım tarihin en zeki suçluları nasıl hatalar sonucu yakalanmışlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Salim Kara yaklaşık 2.3 milyon dolarlık bir soygun yapmıştı ve 13 yıl boyunca polisten kaçmayı başardı."
2. "Dunbar Armored Soygunu Amerika'daki en büyük hırsızlıklardan birisiydi."
3. "Anthony Curcio, Craigslist'ten aynı kıyafeti giymesi için bir grup insanı işe alarak bir bankayı soydu ve dışarıda bekledikten sonra kaçtı."
4. "John George Haigh, 1944 ile 1949 yılları arasında altı kişiyi öldürdü ve ardından vücutlarını konsantre sülfürik asit içinde çözerek imha etti. Daha sonra varlıklarını ve mülklerini sattı."
5. Antwerp Elmas Soygunu, bir İtalyan çetesinin 100 milyon değerinde mücevherleri çaldığı büyük bir soygundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Wolfgang Beltracchi, kendi çizdiği sahte tablolarla milyonlar kazandı."
7. "Robert Durst, adını temize çıkarmayı kabul ettiği bir HBO dizisi için röportaj yaparken yakalandı."
8. "FBI'ı hackleyen ve fotoğraflarını web sitelerine koyan Avustralyalı bir çocuk vardı."
9. "Knightsbridge Soygunu kesinlikle listede olmalı."
10. "1972 Birleşik Kaliforniya Banka Soygunu diyebilirim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "2015 yılında, Londra'da bir grup yaşlı erkek, Paskalya Banka Tatili sırasında sofistike bir banka soygunu gerçekleştirdi ve başarılı bir şekilde üç günlük bir süre içinde 200 milyon pound çaldı."
12. "Elyesa Bazna, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'deki İngiliz büyükelçisinin valesiydi. Almanlar için casusluk yaparak onlara son derece önemli bilgiler sağladı ve buna karşılık olarak İngiliz sterliniyle ödeme talep etti. "
13. "Acassuso'nun Rio Banka Soygunu gerçekleştikten sonra soygunculardan birisi olan Ruben Alberto De La Torre'nin eşi, kocasının paraları alıp sevgilisiyle kaçacağını düşündü ve bütün olanları polise anlattı."
14. "2000'li yılların başında, Stockholm, İsveç'te ilginç bir sanat soygunu yaşandı."
15. "Seri katil Edmund Kemper kendini ele verdiği için yakalandı ve polis başta ona inanmadı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın