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Planladıkları Suçları İşlemeye Ramak Kala Yaptıkları Hatayla Yakayı Ele Veren 15 Kişi

Planladıkları Suçları İşlemeye Ramak Kala Yaptıkları Hatayla Yakayı Ele Veren 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 23:31

Bugün, neredeyse mükemmel suçu işlemişken yaptıkları küçük bir hata sonucu yakalanmış 15 suçlunun hikayelerine bakacağız. Bakalım tarihin en zeki suçluları nasıl hatalar sonucu yakalanmışlar.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Salim Kara yaklaşık 2.3 milyon dolarlık bir soygun yapmıştı ve 13 yıl boyunca polisten kaçmayı başardı."

1. "Salim Kara yaklaşık 2.3 milyon dolarlık bir soygun yapmıştı ve 13 yıl boyunca polisten kaçmayı başardı."

'Sonrasında bir gün 1 milyon dolarlık bir ev aldı ve anında polislere yakalandı.'

2. "Dunbar Armored Soygunu Amerika'daki en büyük hırsızlıklardan birisiydi."

2. "Dunbar Armored Soygunu Amerika'daki en büyük hırsızlıklardan birisiydi."

'Mazeret olarak bir ev partisi düzenlediler, anahtarları kafeteryaya girmek için kullandılar ve tüm çalışanlar ara verene kadar orada beklediler, sonra ateş etmeden veya alarm vermeden çalışanları yakaladılar.

Daha sonra para çantalarını (18 milyon doların üzerinde) bir arabaya yüklediler, güvenlik kameralarını yok ettiler ve partiye geri döndüler.

Ardından, şüpheyi önlemek için 6 ay beklediler ve soygundan elde ettikleri parayı aklamak için bir avukat tuttular ve emlak işine girdiler.

Soygundan 2 yıl sonra, adamlardan biri hala orijinal para kayışına sarılmış bir yığın parayla bir emlak komisyoncusuna ödeme yaptı. Komisyoncu derhal polise bildirdi ve tutuklanan adam, polise her şeyi anlattı.'

3. "Anthony Curcio, Craigslist'ten aynı kıyafeti giymesi için bir grup insanı işe alarak bir bankayı soydu ve dışarıda bekledikten sonra kaçtı."

3. "Anthony Curcio, Craigslist'ten aynı kıyafeti giymesi için bir grup insanı işe alarak bir bankayı soydu ve dışarıda bekledikten sonra kaçtı."

'Şansına evsiz bir adam, soygundan bir gün önce pratik yaparken onu görmüştü ve her şeyi polise anlattı.'

4. "John George Haigh, 1944 ile 1949 yılları arasında altı kişiyi öldürdü ve ardından vücutlarını konsantre sülfürik asit içinde çözerek imha etti. Daha sonra varlıklarını ve mülklerini sattı."

4. "John George Haigh, 1944 ile 1949 yılları arasında altı kişiyi öldürdü ve ardından vücutlarını konsantre sülfürik asit içinde çözerek imha etti. Daha sonra varlıklarını ve mülklerini sattı."

'Atölyesinde drenaj yoktu, bu yüzden kalıntıları bir moloz yığınının üzerine dökerdi. Son kurbanı olan yaşlı bir kadın ortadan kayboldu ve iki gün sonra kurbanın arkadaşına polisin dolandırıcılık geçmişini keşfettiği karakola kadar eşlik etti. Polis, John'un atölyesinde , önceki kurbanlarıyla ilgili belgeler ve mücevherler buldu. İnsan kalıntılarını inceleyen bir patolog, molozların üzerinde pelvis parçaları, safra taşları ve takma dişler buldu. Haigh daha sonra son kurbanını öldürdüğünü, cesedi asit içinde yok ettiğini ve corpus delicti'nin yasal terimini tamamen yanlış anladığını iddia ederek, bir suçun işlendiğini belirleyecek bir ceset olmadığı için suçlanamayacağını iddia etti. Sonrasında idam cezası aldı.'

5. Antwerp Elmas Soygunu, bir İtalyan çetesinin 100 milyon değerinde mücevherleri çaldığı büyük bir soygundu.

5. Antwerp Elmas Soygunu, bir İtalyan çetesinin 100 milyon değerinde mücevherleri çaldığı büyük bir soygundu.

'Antwerp'ten ayrılırken, kullanılan araçları elden çıkardılar, ancak çetenin bir üyesi, talimat verildiği gibi her şeyi yakmak için çok tembeldi.

Polis çöplerin arasında , Antwerp Elmas Merkezi'nin zarflarını ve merkeze yakın bir mağazadan satın alınan bir sandviçin fişini buldu.

Sandviç dükkanının video görüntülerini kurtardılar ve soyguncuları yakaladılar.'

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6. "Wolfgang Beltracchi, kendi çizdiği sahte tablolarla milyonlar kazandı."

6. "Wolfgang Beltracchi, kendi çizdiği sahte tablolarla milyonlar kazandı."

'Sonunda yakalanmasına sebep olansa, 'orijinal' ressamın yaşadığı zamanda kullanılmayan çok az miktarda madde içeren boya kullanmasıydı.'

7. "Robert Durst, adını temize çıkarmayı kabul ettiği bir HBO dizisi için röportaj yaparken yakalandı."

7. "Robert Durst, adını temize çıkarmayı kabul ettiği bir HBO dizisi için röportaj yaparken yakalandı."

'Çekimler sırasında tuvalete gitti ve mikrafonun kapalı olduğunu düşünerek, 'Ben ne mi yaptım? Elbette hepsini öldürdüm.' diye söylendi.'

8. "FBI'ı hackleyen ve fotoğraflarını web sitelerine koyan Avustralyalı bir çocuk vardı."

8. "FBI'ı hackleyen ve fotoğraflarını web sitelerine koyan Avustralyalı bir çocuk vardı."

'Fotoğraftaki meta verilerini temizledi, böylece gps konumunu saklacayaktı, ama sonra yanlışlıkla orjinal fotoğrafı hala üzerinde bilgileri duruyorken yükledi.'

9. "Knightsbridge Soygunu kesinlikle listede olmalı."

9. "Knightsbridge Soygunu kesinlikle listede olmalı."

'Çetenin patronu kilit kutularına girerken kendini kesti ve karanlıkta her yer kan olduğu için artık çok geçti. Yine de 60 milyon dolarla kaçmayı ve Güney Amerika'da bir yere saklanmayı başardı, ancak bir noktada Ferrari'sini almak için İngiltere'ye geri dönmeye karar verdi ve bu süreçte tutuklandı.'

10. "1972 Birleşik Kaliforniya Banka Soygunu diyebilirim."

10. "1972 Birleşik Kaliforniya Banka Soygunu diyebilirim."

'Altı fail, üs olarak kullanmak üzere bir kır evi kiralamış ve ayrılmadan önce evi baştan aşağı temizlemişti. Ancak ayrılmadan önce bulaşık makinesini çalıştırmayı unuttular ve polis kirli bulaşıklardaki tüm parmak izlerini eşleştirebildi.'

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11. "2015 yılında, Londra'da bir grup yaşlı erkek, Paskalya Banka Tatili sırasında sofistike bir banka soygunu gerçekleştirdi ve başarılı bir şekilde üç günlük bir süre içinde 200 milyon pound çaldı."

11. "2015 yılında, Londra'da bir grup yaşlı erkek, Paskalya Banka Tatili sırasında sofistike bir banka soygunu gerçekleştirdi ve başarılı bir şekilde üç günlük bir süre içinde 200 milyon pound çaldı."

'Titiz planlama, bankayı yıllarca gözlemlemeyi, düzeni ve alarm sistemini haritalamayı içeriyordu. Hırsızlar, güvenlik görevlilerinin kontrol etmediği bir duvarı delerek içeri girdiler. Ancak, çöküşleri, açık bir güvenlik kamerasının kaçış sürücülerinin görüntülerini kaydetmesiyle geldi. Polis, görüntüleri analiz ettikten, sürücüyü buldu ve soyguncuları yakaladı.'

12. "Elyesa Bazna, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'deki İngiliz büyükelçisinin valesiydi. Almanlar için casusluk yaparak onlara son derece önemli bilgiler sağladı ve buna karşılık olarak İngiliz sterliniyle ödeme talep etti. "

12. "Elyesa Bazna, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'deki İngiliz büyükelçisinin valesiydi. Almanlar için casusluk yaparak onlara son derece önemli bilgiler sağladı ve buna karşılık olarak İngiliz sterliniyle ödeme talep etti. "

'Şaşırtıcı bir şekilde, istihbaratı yüzde yüz doğru olsa da, Almanlar, bilgiye güvenmedikleri için hiçbir zaman harekete geçmediler, ancak ödemeye devam ettiler. Savaştan sonra Bazna, casusluk faaliyetlerinden yaklaşık olarak 300 bin İngiliz sterlinine sahipti. Bu parayla Türkiye'de bir otel açmak için yatırım yapmaya çalıştı, ancak Naziler, ona sahte para ile ödeme yapmıştı. Bu nedenle Bazna, sahte para kullanmaktan dolayı hapse girdi.'

13. "Acassuso'nun Rio Banka Soygunu gerçekleştikten sonra soygunculardan birisi olan Ruben Alberto De La Torre'nin eşi, kocasının paraları alıp sevgilisiyle kaçacağını düşündü ve bütün olanları polise anlattı."

13. "Acassuso'nun Rio Banka Soygunu gerçekleştikten sonra soygunculardan birisi olan Ruben Alberto De La Torre'nin eşi, kocasının paraları alıp sevgilisiyle kaçacağını düşündü ve bütün olanları polise anlattı."

14. "2000'li yılların başında, Stockholm, İsveç'te ilginç bir sanat soygunu yaşandı."

14. "2000'li yılların başında, Stockholm, İsveç'te ilginç bir sanat soygunu yaşandı."

'Hırsızlak çok dikkatli ve planlıydı ama hazırlık sırasında bir hata yapıldı; kaçış aracı olarak bir hız teknesi satın aldılar ve satıcıya kendi telefon numalarını verdiler ve bütün olay oradan çözüldü.'

15. "Seri katil Edmund Kemper kendini ele verdiği için yakalandı ve polis başta ona inanmadı."

15. "Seri katil Edmund Kemper kendini ele verdiği için yakalandı ve polis başta ona inanmadı."

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