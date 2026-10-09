Perşembe Akşamları Alarm Veriyor: Lider Diziler Çakıldı, En Çok Kan Kaybeden Dizi Hangisi Oldu?

En sert düşüş Sevdiğim Sensin'de yaşandı. Total'de 5,13 ile başlayan seri önce 4,98'e, 8 Ekim'de 4,41'e indi. Asıl yara ABC1'de açıldı: dizi 5,10'dan 4,62'ye, oradan 3,57'ye geriledi ve bu kategorideki reytinginin yaklaşık üçte birini iki haftada kaybetti. AB'de de 3,96 → 3,53 → 2,62 çizgisini izleyen dizi, son haftada yedinci sıraya düştü. Üstelik rakibi Halef'in özet bölümünün bile gerisinde kaldı.

Güneşin Doğduğu Yer ise birinciliği bırakmadı ama bu kez zirvenin tadı yoktu. Burak Özçivit'in dizisi AB'de bir haftada 4,32'den 3,49'a indi; Total'de 4,78'den 4,27'ye, ABC1'de 4,92'den 4,43'e geriledi. Son üç haftanın en düşük AB rakamıyla gelen bu liderlik, gecenin ne kadar sönük geçtiğini de özetledi.