Perşembe Akşamları Alarm Veriyor: Lider Diziler Çakıldı, En Çok Kan Kaybeden Dizi Hangisi Oldu?
Perşembe akşamları ekranda bir şeyler ters gidiyor. Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef: Köklerin Çağrısı 8 Ekim'de üç kategoride birden geriledi, AB'de geceyi kazanan dizi bile 3,5 reytingi aşamadı. Peki son üç haftanın rakamları yan yana gelince en çok kan kaybeden hangisi?
Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef üç haftadır perşembe akşamının tahtı için yarışıyor.
Sevdiğim Sensin ABC1'de iki haftada 1,53 puan kaybetti, Güneşin Doğduğu Yer de AB'de çakıldı.
Halef: Köklerin Çağrısı da geriledi ama rakipleri daha sert düştüğü için Total tahtına oturdu.
İşte perşembe dizilerinin son üç haftalık reytingleri:
Rakamlar alt alta gelince düşüşün hangi dizide başladığı açıkça görülüyor.
SEVDİĞİM SENSİN (Star TV)
24 Eylül | Total 5,13 · AB 3,96 · ABC1 5,10
1 Ekim | Total 4,98 · AB 3,53 · ABC1 4,62
8 Ekim | Total 4,41 · AB 2,62 · ABC1 3,57
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER (ATV)
24 Eylül | Total 4,35 · AB 4,26 · ABC1 4,72
1 Ekim | Total 4,78 · AB 4,32 · ABC1 4,92
8 Ekim | Total 4,27 · AB 3,49 · ABC1 4,43
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI (NOW)
24 Eylül | Total 3,30 · AB 2,42 · ABC1 2,89
1 Ekim | Total 4,73 · AB 3,32 · ABC1 3,83
8 Ekim | Total 4,54 · AB 3,15 · ABC1 3,49
Kumanda 15 Ekim'de kime dönecek, düşüş durur mu? Gelecek perşembenin rakamları çok şey söyleyecek.
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