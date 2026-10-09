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Perşembe Akşamları Alarm Veriyor: Lider Diziler Çakıldı, En Çok Kan Kaybeden Dizi Hangisi Oldu?

Perşembe Akşamları Alarm Veriyor: Lider Diziler Çakıldı, En Çok Kan Kaybeden Dizi Hangisi Oldu?

yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 14:13
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Perşembe akşamları ekranda bir şeyler ters gidiyor. Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef: Köklerin Çağrısı 8 Ekim'de üç kategoride birden geriledi, AB'de geceyi kazanan dizi bile 3,5 reytingi aşamadı. Peki son üç haftanın rakamları yan yana gelince en çok kan kaybeden hangisi?

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Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef üç haftadır perşembe akşamının tahtı için yarışıyor.

Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef üç haftadır perşembe akşamının tahtı için yarışıyor.

Perşembe gecesinin kadrosu eylülün ikinci yarısında tamamlandı. ATV, Burak Özçivit ile Başak Gümülcine'yi buluşturan Güneşin Doğduğu Yer'i 17 Eylül'de, Beşiktaş-Marsilya maçının gölgesinde ekrana çıkardı. Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'le ikinci sezonunu sürdürüyor. NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı ise 24 Eylül'de Aybüke Pusat'sız döndü; hikâye artık İlhan Şen'in Serhat'ı ile Biran Damla Yılmaz'ın Yıldız'ı etrafında dönüyor.

Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı da aynı saatte yayında ama final iddialarıyla anılan dizi listelerin alt sıralarında. Yani asıl kapışma üç dizi arasında. 24 Eylül'de Sevdiğim Sensin Total'de 5,13 ile geceyi kazanmış, rakiplerine fark atmıştı. Üç hafta sonra o günlerden eser kalmadı.

Sevdiğim Sensin ABC1'de iki haftada 1,53 puan kaybetti, Güneşin Doğduğu Yer de AB'de çakıldı.

Sevdiğim Sensin ABC1'de iki haftada 1,53 puan kaybetti, Güneşin Doğduğu Yer de AB'de çakıldı.

En sert düşüş Sevdiğim Sensin'de yaşandı. Total'de 5,13 ile başlayan seri önce 4,98'e, 8 Ekim'de 4,41'e indi. Asıl yara ABC1'de açıldı: dizi 5,10'dan 4,62'ye, oradan 3,57'ye geriledi ve bu kategorideki reytinginin yaklaşık üçte birini iki haftada kaybetti. AB'de de 3,96 → 3,53 → 2,62 çizgisini izleyen dizi, son haftada yedinci sıraya düştü. Üstelik rakibi Halef'in özet bölümünün bile gerisinde kaldı.

Güneşin Doğduğu Yer ise birinciliği bırakmadı ama bu kez zirvenin tadı yoktu. Burak Özçivit'in dizisi AB'de bir haftada 4,32'den 3,49'a indi; Total'de 4,78'den 4,27'ye, ABC1'de 4,92'den 4,43'e geriledi. Son üç haftanın en düşük AB rakamıyla gelen bu liderlik, gecenin ne kadar sönük geçtiğini de özetledi.

Halef: Köklerin Çağrısı da geriledi ama rakipleri daha sert düştüğü için Total tahtına oturdu.

Halef: Köklerin Çağrısı da geriledi ama rakipleri daha sert düştüğü için Total tahtına oturdu.

NOW dizisi yeni sezona 3,30 ile girmiş, bir hafta sonra 4,73'e sıçramıştı. 8 Ekim'de Total'de 4,54'e, AB'de 3,32'den 3,15'e, ABC1'de 3,83'ten 3,49'a indi. Kayıp üç dizi içinde en hafifi; Halef de bu sayede Total'deki birinciliği Sevdiğim Sensin'den aldı.

Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in AB ve ABC1'de ikinci sıraya yerleşip Halef ile Sevdiğim Sensin'i geride bırakması da işin cabası. Haftanın diğer akşamlarıyla kıyaslayınca fark daha da göze batıyor. Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz milli maça rağmen 10,13 almış, çarşamba dönen Yeraltı 6,98'i görmüştü. Perşembenin üç dizisinin Total toplamı ise bir haftada 14,49'dan 13,22'ye indi ve hiçbiri iki haftadır 5 reytingi göremiyor.

İşte perşembe dizilerinin son üç haftalık reytingleri:

Rakamlar alt alta gelince düşüşün hangi dizide başladığı açıkça görülüyor.

SEVDİĞİM SENSİN (Star TV)

24 Eylül | Total 5,13 · AB 3,96 · ABC1 5,10

1 Ekim | Total 4,98 · AB 3,53 · ABC1 4,62

8 Ekim | Total 4,41 · AB 2,62 · ABC1 3,57

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER (ATV)

24 Eylül | Total 4,35 · AB 4,26 · ABC1 4,72

1 Ekim | Total 4,78 · AB 4,32 · ABC1 4,92

8 Ekim | Total 4,27 · AB 3,49 · ABC1 4,43

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI (NOW)

24 Eylül | Total 3,30 · AB 2,42 · ABC1 2,89

1 Ekim | Total 4,73 · AB 3,32 · ABC1 3,83

8 Ekim | Total 4,54 · AB 3,15 · ABC1 3,49

Kumanda 15 Ekim'de kime dönecek, düşüş durur mu? Gelecek perşembenin rakamları çok şey söyleyecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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