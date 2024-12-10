Pelin Akil Trafikte Sıkıldı, Yasemin Tatlıses Anne Moduna Geçti: 10 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pelin Akil Trafikte Sıkıldı, Yasemin Tatlıses Anne Moduna Geçti: 10 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler
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Pelin Akil
Arzu Sabancı
Enis Arıkan
Çağla Şikel
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Gamze Erçel
Yasemin Şefkatli
Yasemin Kay Allen
Farah Zeynep Abdullah
İrem Derici
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Bergüzar Korel
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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