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PC Oyuncularına Star Wars Müjdesi: Sevilen Star Wars Oyunu Yıllar Sonra PC'ye Geliyor!

PC Oyuncularına Star Wars Müjdesi: Sevilen Star Wars Oyunu Yıllar Sonra PC'ye Geliyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 13:01

2015 yılında sadece mobil platformlar için çıkan Star Wars: Galaxy of Heroes, aradan geçen bunca yılın sonunda PC oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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9 yıl sonra PC'ye geliyor.

9 yıl sonra PC'ye geliyor.

2015 yılında mobil cihazlar için çıkan Star Wars: Galaxy of Heroes, aradan geçen 9 yılın sonunda PC tarafına geliyor. Electronic Arts imzalı bu oyunu PC tarafında oynamak çok büyük bir avantaj olacak.

PC için yeni özellikler geliyor.

PC için yeni özellikler geliyor.

Oyuncuların uzun süren ısrarlarına dayanamayan Electronic Arts, ikonikleşmiş bu mobil Star Wars oyununu PC tarafına getirirken yanında yeni özellikleri de tanıttı. Örneğin oyunu daha yüksek çözünürlükte ve 60 FPS'te oynayabileceksiniz.

Kapalı Beta süreci ise duyuruldu.

Kapalı Beta süreci ise duyuruldu.

Şu an için sadece PC tarafına geleceğini bildiğimiz oyunun Kapalı Beta test süreci de yakın bir zamanda başlıyor. Bu sebeple kayıt olmak için gereken işlemleri buradaki resmi internet adresinden gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Şu an için optimizasyon aşamaları devam eden oyunun henüz ne zaman PC tarafına geleceği bilinmiyor ancak oyuncular çok uzun bir zamandır zaten emulatörler ile birlikte bu oyunu bilgisayar üzerinden oynuyordu. Ancak bu sefer 60 FPS destekli ve daha gelişmiş bir görsellik ile karşımıza çıkacak.

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