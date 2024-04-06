PC Oyuncularına Star Wars Müjdesi: Sevilen Star Wars Oyunu Yıllar Sonra PC'ye Geliyor!

Şu an için optimizasyon aşamaları devam eden oyunun henüz ne zaman PC tarafına geleceği bilinmiyor ancak oyuncular çok uzun bir zamandır zaten emulatörler ile birlikte bu oyunu bilgisayar üzerinden oynuyordu. Ancak bu sefer 60 FPS destekli ve daha gelişmiş bir görsellik ile karşımıza çıkacak.