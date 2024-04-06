PC Oyuncularına Star Wars Müjdesi: Sevilen Star Wars Oyunu Yıllar Sonra PC'ye Geliyor!
PC Oyuncularına Star Wars Müjdesi: Sevilen Star Wars Oyunu Yıllar Sonra PC'ye Geliyor!
2015 yılında sadece mobil platformlar için çıkan Star Wars: Galaxy of Heroes, aradan geçen bunca yılın sonunda PC oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor.
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9 yıl sonra PC'ye geliyor.
PC için yeni özellikler geliyor.
Kapalı Beta süreci ise duyuruldu.
Çıkış tarihi ise henüz belli değil.
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