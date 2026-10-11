Pazar Günü Hangi Diziler Var? 11 Ekim Pazar Yayın Akışı
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11 Ekim Pazar Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?
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Show TV, Star TV, ATV ve TV8'de Pazar Akşamı
Ömür Usta Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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