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Pazar Günü Hangi Diziler Var? 11 Ekim Pazar Yayın Akışı

Pazar Günü Hangi Diziler Var? 11 Ekim Pazar Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 08:50
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Pazar akşamının dizi seçenekleri sezon açılmaya başladıkla çeşitleniyor. NOW'da Ömür Usta yeni bölümüyle ekrana geliyor, TRT 1'de Teşkilat var. Peki ya diğer kanallarda 11 Ekim Pazar günü hangi diziler var, Ömür Usta'nın 3. bölümü kaçta, Daha 17 bu akşam var mı? Gelin detaylara geçelim…

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11 Ekim Pazar Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?

11 Ekim Pazar Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?

NOW'da Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Ömür Usta, 3. bölümüyle saat 20.00'de NOW'da yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Fragmanlara göre Mete'nin çifte hayatı ve yalanları ortaya çıkıyor, Tunç onu evden kovuyor. Ömür ise ailesinin onu yok saymasıyla yıkılıyor. Gece 23.15'te ise Anne Yarısı yayınlanacak.

TRT 1'de Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Teşkilat, 20.00'de TRT 1'de ekranda. Dizi 20 Eylül'de 7. sezonuna başladı. Öncesinde 17.30'da Kod Adı Kırlangıç, ardından 23.55'te 3'te 3 yayınlanacak.

Kanal D'de Pazar Günü Hangi Program Var?

20.00'de Daha 17 yeni bölümüyle ekranda. Gece 00.15'te Güller ve Günahlar tekrarı var.

Show TV, Star TV, ATV ve TV8'de Pazar Akşamı

Show TV, Star TV, ATV ve TV8'de Pazar Akşamı

Diğer kanallarda dizi yerine film, yarışma ve tekrarlar öne çıkıyor:

Show TV'de Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Show TV'nin pazar akşamında yeni dizi bölümü yok. 20.00'de Kemal Sunal'lı 1984 yapımı Atla Gel Şaban filmi var. Borçlarından kaçan Niyazi'nin at yarışına merak salmasını anlatan komedi, 21.45'te yerini Sevdan Bir Ateş tekrarına bırakıyor. Gece 00.45'te Muhtemel Aşk tekrarı yayınlanacak.

Star TV'de Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Star TV 20.00'de Banker Bilo filmini gösteriyor. İlyas Salman ve Şener Şen'in başrolde olduğu 1980 yapımı komedi, Almanya'ya gideceğini sanan köylülerin hikâyesini anlatıyor. 21.45'te Tuzlu Kahve tekrarı, gece 01.00'de Sevdiğim Sensin tekrarı yayınlanıyor.

ATV'de Pazar Günü Hangi Program Var?

ATV pazar akşamında dizi yerine yarışmaya yer veriyor: 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranda. Gece 00.20'de Altı Üstü İstanbul tekrarı yayınlanacak.

TV8'de Pazar Günü Hangi Program Var?

TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 20.00'de başlıyor.

Ömür Usta Hangi Gün Yayınlanıyor?

Ömür Usta Hangi Gün Yayınlanıyor?

Ömür Usta, NOW'da pazar akşamları saat 20.00'de yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 2. bölümü 4 Ekim Pazar günü yayınlanmıştı, 3. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Aile bağları, ihanet ve ikinci şanslar üzerine kurulu hikâyede, hayata tutunmaya çalışan Ömür'ün öyküsü anlatılıyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri dizinin başrollerinde.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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