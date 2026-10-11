Pazar Günü Hangi Diziler Var? 11 Ekim Pazar Yayın Akışı

NOW'da Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Ömür Usta, 3. bölümüyle saat 20.00'de NOW'da yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Fragmanlara göre Mete'nin çifte hayatı ve yalanları ortaya çıkıyor, Tunç onu evden kovuyor. Ömür ise ailesinin onu yok saymasıyla yıkılıyor. Gece 23.15'te ise Anne Yarısı yayınlanacak.

TRT 1'de Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Teşkilat, 20.00'de TRT 1'de ekranda. Dizi 20 Eylül'de 7. sezonuna başladı. Öncesinde 17.30'da Kod Adı Kırlangıç, ardından 23.55'te 3'te 3 yayınlanacak.

Kanal D'de Pazar Günü Hangi Program Var?

20.00'de Daha 17 yeni bölümüyle ekranda. Gece 00.15'te Güller ve Günahlar tekrarı var.