Parodilerin Kralı Gökhan Ünver, Bu Defa 'Foşur Foşur Reis Cem Özkök'ü Ti'ye Aldı

Sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, ev içi temizlik videolarıyla sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan ve ardından da Diyarbakır'da şadırvan temizleyen Suriyeli gençten ilham alarak temizlik işlerini evin dışına çıkararak 'Foşur foşur reis' lakabını alan Cem Özkök'ü ti'ye aldı.
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Çektiği parodi videolar ile tespitin dibine vuran Gökhan Ünver, Muğla ziyareti sırasında Cem Özkök'ü ti'ye aldı.
Cem Özkök'ün park, bahçe, şadırvan, mescit gibi alanları temizlemesini ti'ye alan Gökhan Ünver yaptığı paylaşımda da Özkök'ü etiketleyerek "Nası güzel olmuş mu?" diye sordu.
Cem Özkök ise o videoya, sürekli olarak lavanta yağı kullanmasına ve yaptığı temizliklerden sonra klasikleşen 'Şimdi bir kahveyi hak ettim' sözlerine gönderme yaparak, 'Yokluğumu aratmayan koca yürekli adam. O değil de lavanta yağı eksik hshshshhshshhsh neyse şimdi bi kahveyi hak ettin çok yoruldun' yorumunda bulundu.
İşte Gökhan Ünver'in o Cem Özkök parodisi: 👇
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