Parodilerin Kralı Gökhan Ünver, Bu Defa 'Foşur Foşur Reis Cem Özkök'ü Ti'ye Aldı

20 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşların Okul Yıllığındaki Fotoğrafları Zamanın Nasıl Geçtiğini Hatırlatacak

Mustafa Sarıgül'ün CHP Açıklaması Gündem Oldu: "Mustada Sarıgül CHP'nin Marabasıdır, Irgatıdır"

Dolar Kuru Üzerinden Ekonomi Tartışması Yaptığı Oğluna Tokat Atan Baba

Çocuk Hayali Rahatsız Etti: Bu Aşkın Suçlusu İlan Edilen Murat Dalkılıç Merve Boluğur Hakkında İlk Kez Konuştu