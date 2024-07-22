Paris 2024 Olimpiyatları’nda Altın Madalya Beklediğimiz 14 Spor Dalı
Paris 2024 Olimpiyatları’nda Altın Madalya Beklediğimiz 14 Spor Dalı
Her dört yılda bir gerçekleşen Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde milyonlarca insanı bir araya getiriyor ve sporun zirvesi olmaya devam ediyor! Sporcularımız, uluslararası arenada milli gururumuzu temsil etmek ve kazanmak için yarışacaklar!
2024 yılında, Paris'de gerçekleşecek Olimpiyatlar'da nefesleri kesecek mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyoruz!
İşte ülkemizin bu yıl Paris Olimpiyatları'nda yarıştığı 14 spor dalı hakkında bilmeniz gerekenler! 🏅🔥🌟
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1. Atıcılık
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2. Atletizm
3. Badminton
4. Boks
5. Artistik Cimnastik
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6. Eskrim
7. Güreş
8. Halter
9. Okçuluk
10. Tekvando
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11. Voleybol
12. Yüzme
13. Yelken
14. Yol Bisikleti
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