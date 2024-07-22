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Paris 2024 Olimpiyatları’nda Altın Madalya Beklediğimiz 14 Spor Dalı

Paris 2024 Olimpiyatları’nda Altın Madalya Beklediğimiz 14 Spor Dalı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 10:55

Her dört yılda bir gerçekleşen Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde milyonlarca insanı bir araya getiriyor ve sporun zirvesi olmaya devam ediyor! Sporcularımız, uluslararası arenada milli gururumuzu temsil etmek ve kazanmak için yarışacaklar!

2024 yılında, Paris'de gerçekleşecek Olimpiyatlar'da nefesleri kesecek mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyoruz!

İşte ülkemizin bu yıl Paris Olimpiyatları'nda yarıştığı 14 spor dalı hakkında bilmeniz gerekenler! 🏅🔥🌟

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1. Atıcılık

1. Atıcılık

Atıcılık, disiplin ve konsantrasyonun zirvede buluştuğu bir spor dalı. Milli sporcularımız, bu alanda ustalıklarını sergileyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. 

Bu yıl Atıcılık dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Sena Can, Oğuzhan Tüzün.

2. Atletizm

2. Atletizm

Pistler ısınmaya hazır, coşku zirvede! Milli atletlerimiz, koşu, atlama ve atma dallarında ter dökecek, altın madalyaya uzanmak için mücadele edecek. Türkiye'nin atletizmdeki başarıları özellikle uzun mesafe koşularında ve atlamalarda dikkat çeker. Milli atletlerimiz dünya sahnesinde önemli başarılar elde etmiştir.

Bu yıl Atletizm dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

Kaan Kigen Özbilen, Sultan Haydar, Ersu Şaşma, Salih Korkmaz, Yasmani Copello Escobar, Meryem Bekmez, Salih Korkmaz.

3. Badminton

3. Badminton

Raketler havada savrulacak, çevik vuruşlar göz kamaştıracak! Biz de nefeslerimizi tutarak onu destekleyeceğiz.

Bu yıl Badminton dalında ülkemizi temsil edecek sprcumuz;

Neslihan Yiğit Arın.

4. Boks

4. Boks
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Ringte yumruklar konuşacak, milli boksörlerimiz zafer için mücadele edecek. Her vuruşta heyecan dorukta olacak, biz de onlara destek vermenin gururunu yaşayacağız.

Bu yıl Atletizm dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Busenaz Sürmeneli, Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun.

5. Artistik Cimnastik

5. Artistik Cimnastik

Zarafet ve güç bir araya gelecek, milli cimnastikçilerimiz barfiks, zeminde, atlama masasında ve diğer aletlerde ter dökecek!

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Ayberk Koşak ve Emre Dodanlı’dan oluşan erkek milli takımımız ilk 12 ülke arasında yer alarak tarihimizde ilk defa olimpiyatlara takım kotası kazandı.

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6. Eskrim

6. Eskrim

Çelik parıltıları göz kamaştıracak, ustalık ve zarafet ön plana çıkacak! 

Milli sporcumuz Enver Yıldırım, floreto, epe ve kılıç dallarında rakipleriyle karşı karşıya gelecek!

7. Güreş

7. Güreş

Güreş, geleneksel olarak ülkemizin en köklü ve başarılı olduğu spor dallarından biri! Grekoromen ve serbest stil olmak üzere iki ana kategoride yarışılır. Ve biliyoruz ki Türk güreşçiler dünya genelinde başarılar elde etmiştir!

Bu yıl Güreş dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

İbrahim Çiftçi, Taha Akgül, Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Nesrin Baş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Yasemin Adar Yiğit, Enes Başar, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, Rıza Kayaalp.

8. Halter

8. Halter

Demirler gökyüzüne fırlayacak, milli haltercimiz  Muhammed Furkan Özbek sınırlarını zorlayacak! Her kaldırmada nefeslerimiz kesilecek, biz de o anlara tanıklık edeceğiz.

9. Okçuluk

9. Okçuluk

Milletimizin tarihi okçuluk geçmişi, uluslararası arenada da kendini göstermekte!

Bu yıl Okçuluk dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

Elif Berra Gökkır, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış.

10. Tekvando

10. Tekvando

Milli sporcularımız rakiplerini alt etmek için mücadele edecek. Her tekmede heyecan dorukta olacak, biz de onların azimlerine hayran kalacağız!

Bu yıl Tekvando dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

Merve Dinçel Kavurat, Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş Aydın, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli.

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11. Voleybol

11. Voleybol

Fileler gerilecek, smaçlar havada şimşek gibi çakacak, milli voleybolcularımız zafer için ter dökecek!

Filenin Sultanları üst üste 2. kez olimpiyat vizesi aldı...

Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Kübra Akman, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç.

12. Yüzme

12. Yüzme

Türk yüzücüler, serbest stil, kelebek, sırtüstü ve kurbağalama gibi farklı stillerde yarışıacaklar. Sular coşacak, milli yüzücülerimiz havuzlarda rekorlar kırmak için mücadele edecek.

Bu yıl Yüzme dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

Emir Batur Albayrak, Kuzey Tunçelli.

13. Yelken

13. Yelken

Yelkenler rüzgarı yakalayacak, milli yelkencilerimiz dalgaları aşarak zafere ulaşmak için mücadele edecek. Her manevrada heyecan artacak!

Bu yıl Yelken dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

Yiğit Yalçın Çitak, Ecem Güzel, Merve Vatan, Derin Atakan, Beste Kaynakçı, Alican Kaynar, Deniz Çınar, Lara Nalbantoğlu.

14. Yol Bisikleti

14. Yol Bisikleti

Yol Bisikletinde kazanılan ülke kotasını kullanarak Oyunlara katılacak 1 sporcumuz Bisiklet Federasyonu

tarafından yapılacak seçme sonucu belirlenecek.

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