Paris 2024 Olimpiyatları’nda Altın Madalya Beklediğimiz 14 Spor Dalı

Güreş, geleneksel olarak ülkemizin en köklü ve başarılı olduğu spor dallarından biri! Grekoromen ve serbest stil olmak üzere iki ana kategoride yarışılır. Ve biliyoruz ki Türk güreşçiler dünya genelinde başarılar elde etmiştir!

Bu yıl Güreş dalında ülkemizi temsil edecek sprcularımız;

İbrahim Çiftçi, Taha Akgül, Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Nesrin Baş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Yasemin Adar Yiğit, Enes Başar, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, Rıza Kayaalp.