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Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasının İptali Hakkında Konuştu: “Karar Hukuki Değil, Siyasidir”

Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasının İptali Hakkında Konuştu: “Karar Hukuki Değil, Siyasidir”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 20:06

İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz saatlerde yayınladığı kamuoyu duyurusuyla Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karar verildiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin ilk açıklamasında, kararın hukuksuz olduğunu dile getirirken avukatı ise kararın yok hükmünde olduğuna dair açıklama yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklaması da dikkat çekti.

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Özgür Özel’in ilk açıklaması 👇

Özgür Özel’in bir diğer açıklaması 👇

Ekrem İmamoğlu da kararın ardından 19.50’de canlı yayın açacağını duyurmuştu.

Ekrem İmamoğlu da kararın ardından 19.50’de canlı yayın açacağını duyurmuştu.

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İmamoğlu’nun açtığı canlı yayına dair detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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