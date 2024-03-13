Oyunculuk Desen Var: Kulağının Isırıldığını Zanneden Oğlağın Viral Olan Anları

'@gezenoglak' ismiyle sosyal medyada paylaşımlr yapan kadın, köyünde birlikte yaşadığı hayvanlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık viral oluyor.
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Köyünden paylaştığı görüntülerle viral olan ve insanların içini ısıtan kadın kısa sürede fenomen olurken, şimdi ise bir oğlak ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Oğlağın oyunculuk yeteneğini göstermek isteyen kadın, hayvanın kulağını ısırıyormuş gibi yaparak tepkisini kaydetti.
İşte o oğlağın viral olan anları: 👇
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