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Oyunculuk Desen Var: Kulağının Isırıldığını Zanneden Oğlağın Viral Olan Anları

Oyunculuk Desen Var: Kulağının Isırıldığını Zanneden Oğlağın Viral Olan Anları

Hayvanlar Alemi Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 13:12

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'@gezenoglak' ismiyle sosyal medyada paylaşımlr yapan kadın, köyünde birlikte yaşadığı hayvanlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık viral oluyor.

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Köyünden paylaştığı görüntülerle viral olan ve insanların içini ısıtan kadın kısa sürede fenomen olurken, şimdi ise bir oğlak ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Köyünden paylaştığı görüntülerle viral olan ve insanların içini ısıtan kadın kısa sürede fenomen olurken, şimdi ise bir oğlak ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Oğlağın oyunculuk yeteneğini göstermek isteyen kadın, hayvanın kulağını ısırıyormuş gibi yaparak tepkisini kaydetti.

Oğlağın oyunculuk yeteneğini göstermek isteyen kadın, hayvanın kulağını ısırıyormuş gibi yaparak tepkisini kaydetti.

İşte o oğlağın viral olan anları: 👇

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