Önümüzdeki 3 Güne Dikkat: Toz Etkisinde Kalacağız!
Önümüzdeki 3 Güne Dikkat: Toz Etkisinde Kalacağız!
Türkiye, karlı bir Şubat ayını geride bıraktı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu günlerde yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı görüldü. Beyaz örtüye bürünen kentlerde okullar tatil edildi. Yeni bir haftaya ve yeni bir aya başladığımız bugünlerde ise havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Meteoroloji, 4 Mart Salı günü için özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı.
Önümüzdeki üç gün boyunca yurdumuzun bazı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği aktarıldı.
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Karlı hava geride kaldı.
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Meteoroloji uyardı: Toz taşınımına dikkat!
Toz taşınımı hangi illeri etkileyecek?
Hava Forum'un konu ile ilgili paylaşımı ise bu şekilde;
4 Mart Salı Hava Durumu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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