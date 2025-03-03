onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Önümüzdeki 3 Güne Dikkat: Toz Etkisinde Kalacağız!

Önümüzdeki 3 Güne Dikkat: Toz Etkisinde Kalacağız!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 23:28

Türkiye, karlı bir Şubat ayını geride bıraktı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu günlerde yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı görüldü. Beyaz örtüye bürünen kentlerde okullar tatil edildi. Yeni bir haftaya ve yeni bir aya başladığımız bugünlerde ise havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Meteoroloji, 4 Mart Salı günü için özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı. 

Önümüzdeki üç gün boyunca yurdumuzun bazı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği aktarıldı.

Kaynak 1 / Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karlı hava geride kaldı.

Karlı hava geride kaldı.

Şubat ayı yurdumuzda karla geçti. Ocak ayının bahar ayı gibi geçmesinin ardından kuraklık tehlikesi baş göstermişti. Şubat ayında ise yurdumuz, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Birçok kentimiz beyaz örtüyle kaplandı, okullar kar sebebiyle tatil edildi. 

Mart ayının gelmesiyle havalar ise ısındı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde bahar havalarının yaşanmasına neden oldu. 'Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?' sorusunu ise meteoroloji yanıtladı.

Meteoroloji uyardı: Toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji uyardı: Toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji, 3 Mart Pazartesi ve 4 Mart Salı günlerine dair yayınladığı hava durumu tahminlerinde özellikle toş taşınımına dikkat çekti. Pazartesi gece saatlerinden itibaren yurdumuzun güneydoğu kesimlerinde toş taşınımı yaşanabileceği aktarıldı. 

TOZ TAŞINIMI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde yarın (Salı) toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı hangi illeri etkileyecek?

Toz taşınımı hangi illeri etkileyecek?

4 mart salı hava durumu tahminlerine göre, toz taşınımı özellikle Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep illerinde etkili olacak. İlerleyen saatlerde ise tozun Mersin-Adana hattında da etkili olması bekleniyor.

Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Hava Forum'un konu ile ilgili paylaşımı ise bu şekilde;

Hava Forum'un konu ile ilgili paylaşımı ise bu şekilde;
twitter.com

4 Mart Salı Hava Durumu

4 Mart Salı Hava Durumu

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Sivas ve Kayseri'nin doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı görülebilir.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü sebebiyle meydana gelebilecek çığ düşmesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın