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Avrupa'da Neler Oluyor? Macaristan - Bosna Hersek Arasında Gerginlik

Avrupa'da Neler Oluyor? Macaristan - Bosna Hersek Arasında Gerginlik

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 20:20

Avrupa'nın göbeğinde, Bosna-Hersek ve Macaristan arasında tansiyonun yükseldiği aktarıldı. Mynet'in aktardığı habere göre, Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, ülkesinin bir savaş durumunda Bosna Hersek'e müdahale edeceğini ima etti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı ise Macaristan'ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı görüşmeye çağırdı. 

Son olarak Macaristan'dan gelen bir askeri uçağın, Bosna Hersek'e inmesine izin verilmedi.

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Macaristan ve Bosna Hersek arasında gerginlik

Macaristan ve Bosna Hersek arasında gerginlik

Mynet'in aktardığı habere göre, Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, bugün Bosna Hersek’te Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Magyar, ayrılıkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Dodik'e destek verdi.

Magyar, Dodik aleyhinde bir siyasi linç kampanyası başlatıldığını iddia ederek 'Batı’nın Bosna Hersek’teki Sırplara yönelik tutumu doğru değil. Bu ülkeye düşmanmış gibi davranamaz. Sırp Cumhuriyeti ve Dodik’i düşman gibi göremez. Sırp halkı, gururlu bir halktır ve bunu kabullenmek zorunda değildir' dedi.

"Macaristan’ın Balkanlar’da yaşananlara seyirci kalmakla yetindiği dönem geride kaldı"

"Macaristan’ın Balkanlar’da yaşananlara seyirci kalmakla yetindiği dönem geride kaldı"

Magyar, 'Batı, Bosna Hersek’i kendi vilayeti gibi görüyor. Ukrayna’daki korkunç savaşı destekliyor. Halihazırda da Batı'nın Balkanlar’da savaş olaylarına neden olabilecek belirli yönelimleri desteklediklerine ve teşvik ettiklerine tanık oluyoruz...' açıklamasında bulundu. Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlatan Magyar, Sırbistan gibi Macaristan'ın da Srıp Cumhuriyeti'ni desteklediğini belirtti.

'Yanınızdayız. Ne olursa olsun sizin ve Sırp Cumhuriyeti halkının yanındayız...'

Görüşmeye çağrıldı

Görüşmeye çağrıldı

Magyar'ın ifadelerinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, Macaristan’ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı görüşmelerde bulunmak üzere çağırdı.

Ayrıca, Macaristan'dan gelen askeri bir uçağın Bosna Hersek'e inişi reddedildi.

Siyasi bir mesaj

Siyasi bir mesaj

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in açıklamalarına destek verdiğini hatırlatarak Macar askeri uçağının Saraybosna'ya inmesinde bir siyasi mesaj olduğunu düşündüğünü açıkladı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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