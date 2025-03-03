Avrupa'da Neler Oluyor? Macaristan - Bosna Hersek Arasında Gerginlik
Avrupa'da Neler Oluyor? Macaristan - Bosna Hersek Arasında Gerginlik
Avrupa'nın göbeğinde, Bosna-Hersek ve Macaristan arasında tansiyonun yükseldiği aktarıldı. Mynet'in aktardığı habere göre, Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, ülkesinin bir savaş durumunda Bosna Hersek'e müdahale edeceğini ima etti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı ise Macaristan'ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı görüşmeye çağırdı.
Son olarak Macaristan'dan gelen bir askeri uçağın, Bosna Hersek'e inmesine izin verilmedi.
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Macaristan ve Bosna Hersek arasında gerginlik
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"Macaristan’ın Balkanlar’da yaşananlara seyirci kalmakla yetindiği dönem geride kaldı"
Görüşmeye çağrıldı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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