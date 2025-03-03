Avrupa'da Neler Oluyor? Macaristan - Bosna Hersek Arasında Gerginlik

Mynet'in aktardığı habere göre, Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, bugün Bosna Hersek’te Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Magyar, ayrılıkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Dodik'e destek verdi.

Magyar, Dodik aleyhinde bir siyasi linç kampanyası başlatıldığını iddia ederek 'Batı’nın Bosna Hersek’teki Sırplara yönelik tutumu doğru değil. Bu ülkeye düşmanmış gibi davranamaz. Sırp Cumhuriyeti ve Dodik’i düşman gibi göremez. Sırp halkı, gururlu bir halktır ve bunu kabullenmek zorunda değildir' dedi.