CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Çelik hakkında 31 Ocak Günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı.
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Çelik, açılan soruşturmayı Halk TV'de katıldığı program sırasında teyit etti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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