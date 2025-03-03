CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma

Soruşturmanın gerekçesi, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' etmek olarak gösterildi.

Çağlayan Adliyesi meydanında, bazı vatandaşlar polislerin elindeki bariyerleri almaya çalışmış ve itiş kakış yaşanmıştı. Bu olaya ilişkin olarak kolluk kuvvetlerine mukavemet eden şahıslara yönelik soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in de orada olduğu belirlendi.

Çelik'in bu soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermesi için İstanbul Emniyeti'ne yazı yazıldı.