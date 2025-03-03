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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 21:47

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Çelik hakkında 31 Ocak Günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın gerekçesi, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' etmek olarak gösterildi.

Çağlayan Adliyesi meydanında, bazı vatandaşlar polislerin elindeki bariyerleri almaya çalışmış ve itiş kakış yaşanmıştı. Bu olaya ilişkin olarak  kolluk kuvvetlerine mukavemet eden şahıslara yönelik soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in de orada olduğu belirlendi.

Çelik'in bu soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermesi için İstanbul Emniyeti'ne yazı yazıldı.

Çelik, açılan soruşturmayı Halk TV'de katıldığı program sırasında teyit etti.

Çelik, açılan soruşturmayı Halk TV'de katıldığı program sırasında teyit etti.

Ömer Çelik, programda yaptığı açıklamada ifade vermeye çağırıldığını dile getirdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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