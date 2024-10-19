Önce Cinsel Saldırıya Ardından da Şantaja Maruz Kalan Üniversite Öğrencisi Koruma Altına Alındı
Önce Cinsel Saldırıya Ardından da Şantaja Maruz Kalan Üniversite Öğrencisi Koruma Altına Alındı
Ordu Üniversitesi'nde eğitim gören genç bir kızın yaşadıkları, herkesi dehşete düşürdü.
Kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu, şantaja maruz kaldığını ve haksız yere dolandırıcılıkla suçlandığını öne süren F.K., yaşadığı bu korkunç deneyimleri sosyal medya aracılığıyla paylaşarak yetkililerden destek talep etti. Bu durum karşısında sessiz kalmayarak hakkını arayan genç kızın hikayesini duyan bakanlık harekete geçti.
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İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti.
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Bakan Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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