Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Önce Cinsel Saldırıya Ardından da Şantaja Maruz Kalan Üniversite Öğrencisi Koruma Altına Alındı

Önce Cinsel Saldırıya Ardından da Şantaja Maruz Kalan Üniversite Öğrencisi Koruma Altına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.10.2024 - 18:23

Ordu Üniversitesi'nde eğitim gören genç bir kızın yaşadıkları, herkesi dehşete düşürdü. 

Kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu, şantaja maruz kaldığını ve haksız yere dolandırıcılıkla suçlandığını öne süren F.K., yaşadığı bu korkunç deneyimleri sosyal medya aracılığıyla paylaşarak yetkililerden destek talep etti. Bu durum karşısında sessiz kalmayarak hakkını arayan genç kızın hikayesini duyan bakanlık harekete geçti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti.

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti.

Tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini ifade eden genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini söyledi. F.K., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi. Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, “Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin,” diyerek çağrıda bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bakan Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında (AGO)' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'18 Ekim günü durumu sosyal medyaya yansıyan F.A. kızımız için, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımızın uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımları atacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın