Olimpiyatlarda Aldıkları Dereceler ile Dünya Rekorunu Kıran 8 Sporcu

Birçok spor alanında mücadele yaşanan olimpiyatları nefesimizi tutarak ve heyecanlanarak izliyoruz. Dünyanın her yerinden gelen en iyi sporcuları izlerken birçok duyguyu birden yaşıyoruz. İlham ve motivasyon kaynağı olan bu insanlardan bazılarının olimpiyatlarda kırdığı dünya rekorları var. Gelin birlikte bunların kimler olduğuna bakalım!