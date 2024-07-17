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Olimpiyatlarda Aldıkları Dereceler ile Dünya Rekorunu Kıran 8 Sporcu

Olimpiyatlarda Aldıkları Dereceler ile Dünya Rekorunu Kıran 8 Sporcu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 15:00

Birçok spor alanında mücadele yaşanan olimpiyatları nefesimizi tutarak ve heyecanlanarak izliyoruz. Dünyanın her yerinden gelen en iyi sporcuları izlerken birçok duyguyu birden yaşıyoruz. İlham ve motivasyon kaynağı olan bu insanlardan bazılarının olimpiyatlarda kırdığı dünya rekorları var. Gelin birlikte bunların kimler olduğuna bakalım!

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1. Usain Bolt

1. Usain Bolt

2008 Pekin olimpiyatlarında 100 ve 200 metre yarışlarını dünya rekoru kırarak kazanan Jamaikalı Usain Bolt'u tanımayan yoktur! 100 metre koşusundaki, kendisine ait olan 9.72 rekorunu yine kendisi 9.69 koşarak kırmıştır. 200 metre koşusunda ise 19.32 ile koşarak Michael Johnson'ı geçmiş ve bir dünya rekoruna daha sahip olmuştur.

2. Michael Phelps

2. Michael Phelps

2008 Pekin olimpiyatlarında 200m kelebek ve 400m karışık yüzmede dünya rekoru kırmıştır. Bunlarla yetinmeyerek 2012 yılında Londra'da yapılan olimpiyatlarda 4x100m serbest stil bayrak yarışında dünya rekorunu kırmıştır.

3. Haile Gebrselassie

3. Haile Gebrselassie

Etiyopyalı Haile Gebrselassie 2000 yılında Londra'da yapılan olimpiyatlarda maraton alanında dünya rekorunu kırarak ülkesini gururlandırmıştır. Olimpiyatın yanı sıra 25i aşkın dünya rekoru ile adını unutulmayacak sporcular listesine eklemiştir.

4. Katie Ledecky

4. Katie Ledecky

2016 Rio de Janeiro olimpiyatlarında 800m serbest stil yüzmede altın madalyayı kazanarak dünya rekorunu kırmıştır. Çek asıllı olan Amerikalı yüzücünün olimpiyat oyunlarından 2 altın madalyası ve 9 dünya şampiyonluğu var.

5. Kenenisa Bekele

5. Kenenisa Bekele

Uzun mesafe koşucusu Etiyopyalı Kenenisa Bekele 2008 Pekin olmpiyatlarında 10.000m koşusunu 27:01.17 ile bitirerek birinci gelip altın madalyayı kazanmış ve dünya rekorunu kırmıştır.

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6. Karsten Warholm

6. Karsten Warholm

Norveçli olan atlet kısa mesafe ve engelli koşu dalında yarışarak 2020 yaz olimpiyatlarında 400m engellide 45.94 saniyelik bir başarı elde ederek dünya rekorunu kırmıştır.

7. Almaz Ayana

7. Almaz Ayana

Etiyopyalı Almaz Ayana 2016 Rio olimpiyatlarında 10.000m koşusunda 29:17.45 ile altın madalyayı kazanmış ve kadınlar arasında en iyisini yaparak dünya rekorunu kırmıştır.

8. Yulimar Rojas

8. Yulimar Rojas

Venezuelalı atlet olan Yulimar Rojas 2020 Tokyo olimpiyatlarında üç adım atlama alanında 15,67m'lik derece yaparak altın madalyayı kazanmış ve dünya rekorunu elinde tutmaktadır.

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