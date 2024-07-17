Olimpiyatlarda Aldıkları Dereceler ile Dünya Rekorunu Kıran 8 Sporcu
Olimpiyatlarda Aldıkları Dereceler ile Dünya Rekorunu Kıran 8 Sporcu
Birçok spor alanında mücadele yaşanan olimpiyatları nefesimizi tutarak ve heyecanlanarak izliyoruz. Dünyanın her yerinden gelen en iyi sporcuları izlerken birçok duyguyu birden yaşıyoruz. İlham ve motivasyon kaynağı olan bu insanlardan bazılarının olimpiyatlarda kırdığı dünya rekorları var. Gelin birlikte bunların kimler olduğuna bakalım!
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1. Usain Bolt
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2. Michael Phelps
3. Haile Gebrselassie
4. Katie Ledecky
5. Kenenisa Bekele
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6. Karsten Warholm
7. Almaz Ayana
8. Yulimar Rojas
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