Olduğunuzdan Çok Daha Yaşlı Görünmenize Sebep Olan 10 Yanlış Makyaj Uygulaması
Olduğunuzdan Çok Daha Yaşlı Görünmenize Sebep Olan 10 Yanlış Makyaj Uygulaması
Makyaj yaparken hepimiz bazı yanlışlar yapıyoruz. Sonuçta profesyonel değiliz ya olur öyle şeyler. Bu makyaj hataları daha yaşlı görünmemize ya da yeterince iyi görünmememize neden oluyor. Gelin bu hatalara bakalım ki bir daha yapmayalım...
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1. Yoğun fondöten kullanımı en büyük yanlışlardan biri.
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2. Pudrayı çok kullanmak hiç iyi bir şey değil!
3. Koyu renkli ruj her zaman iyi bir tercih değil.
4. Kalın kaşlar daha yaşlı gösteriyor.
5. Kirpiklerinize maskara uygularken dikkat edin!
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6. Aydınlatıcılar, makyajın olmazsa olmazı...
7. Allık kullanırken dikkatli olmakta fayda var.
8. Göz çevresine aşırı kapatıcı uygulayarak daha iyi görüneceğinizi sanmayın.
9. Metalik göz farlarından olabildiğince uzak durmak gerek.
10. Dudak çevresi de makyajın önemli noktalarından.
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