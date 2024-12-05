onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Olduğunuzdan Çok Daha Yaşlı Görünmenize Sebep Olan 10 Yanlış Makyaj Uygulaması

etiket Olduğunuzdan Çok Daha Yaşlı Görünmenize Sebep Olan 10 Yanlış Makyaj Uygulaması

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 18:01

Makyaj yaparken hepimiz bazı yanlışlar yapıyoruz. Sonuçta profesyonel değiliz ya olur öyle şeyler. Bu makyaj hataları daha yaşlı görünmemize ya da yeterince iyi görünmememize neden oluyor. Gelin bu hatalara bakalım ki bir daha yapmayalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Yoğun fondöten kullanımı en büyük yanlışlardan biri.

Bazen cildimizi kapatmak isterken fondöteni çok yanlış kullanıyoruz. Aşırı kullanılan fondöten cildi ağır gösteriyor, bu da yaşlı görünmenize neden oluyor. O zaman ne yapıyoruz, makyajda aşırı fondöten kullanmamaya dikkat ediyoruz. Cildinizin doğal ışıltısını yok eden mat fondötenler yerine hafif fondöten kullanarak bu yanlıştan dönebilirsiniz.

2. Pudrayı çok kullanmak hiç iyi bir şey değil!

Pudranın amacı cildi matlaştırmak ama çok kullanıldığında cildin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden oluyor. O yüzden makyaj yaparken fazla pudra kullanmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla pudra, cildin doğal parlaklığını yok ediyor. Dikkat edilmesi gereken bir başka şey de yalnızca gerekli bölgelere pudra uygulamak. Tüm yüze uyguladığınız pudra ile cildiniz kupkuru oluyor.

3. Koyu renkli ruj her zaman iyi bir tercih değil.

Koyu renkli rujlar bazen gerekli olabilir ama her zaman değil. Çünkü bu tarz renkler sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösteriyor, bu kesin! Koyu renkte tercih ettiğiniz rujlar dudaklarınızı ince ve sert gösteriyor. Bu da sizin daha yaşlı görünmenize neden oluyor. Genç görünmek için ruj tercihinize dikkat etmeniz gerekiyor. Açık tonlarda tercih edeceğiniz rujlarla çok daha genç görünebilirsiniz, bizden söylemesi!

4. Kalın kaşlar daha yaşlı gösteriyor.

Çok kalın ve koyu renkli kaşlar, yaşlı görünmeye neden oluyor. Kaş kalemleriyle kaşınızla böyle oynamanız sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösterebilir. Bu da hiç istenmeyen bir şey. Doğallıktan uzak, abartlı kaşlar yerine kendi kaşlarınıza daha yakın ve rengine uyumlu dokunuşlar yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bir daha kaşınıza bir şeyler yapmak istediğinizde bu önerimize dikkat edin deriz!

5. Kirpiklerinize maskara uygularken dikkat edin!

Maskara uygulamasını fazla kaçırmak yapılan makyaj hatalarından biri. Ama özellikle alt kirpiklere aşırı maskara uygulamak kırışıklıkları belirgin hale getiriyor. Yani sizi daha yaşlı gösteriyor. Aşırı uyguladığınız maskara sonunda göz altlarınız daha yorgun ve yaşlı görünebiliyor. Bunu engellemek için aslında yapmanız gereken basit. Maskarayı üst kirpiklere daha yoğun uygularken alt kirpiklere çok daha az uygulamaya dikkat etmeniz yeter!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Aydınlatıcılar, makyajın olmazsa olmazı...

Ama aşırıya kaçmak olmaz tabii ki. Aydınlatıcılar cildi daha canlı ve sağlıklı gösteriyor doğru ama fazlası asla iyi olmaz. Çünkü fazla aydınlatıcı kullandığınızda ciltteki pürüzler ve ince çizgiler çok daha belirgin hale geliyor. Bunu engellemenin yolu ise aydınlatıcıyı daha kontrollü kullanmak. Özellikle elmacık kemikleri ve göz çevresine sürerken daha da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü buralardaki kırışıklıklar fazla aydınlatıcıyla çok daha görünür oluyor.

7. Allık kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

Allık kullanımına dikkat etmek gerek. Allık yüzü canlı gösterse de fazlası yaşlı görünmeye neden olabilir. Elmacık kemiklerinin üzerine fazla uyguladığınız allık ile olduğunuzdan çok yaşlı görünebilirsiniz. Ama bu basit bir sorun aslında, yapmanız gereken allığı fazla kullanmadan uygulamak. Ve allığı doğal dağıttığınızdan da emin olmalısınız. Allığı yanakların ortasına uygulamak da doğru değil, bunun yerine hafifçe yukarı doğru uygulamanız çok daha güzel gösterecektir.

8. Göz çevresine aşırı kapatıcı uygulayarak daha iyi görüneceğinizi sanmayın.

Göz ve çevresi kırışıklıkların en yoğun olduğu yerlerden. Bu sebeple bu bölgeye aşırı kapatıcı uygulamak gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu çok yanlış elbette. Çünkü göz altlarına uygulayacağınız fazla kapatıcı kırışıklıkların içine dolarak bu kırışıklıkların daha belirgin olmasına yol açabiliyor. Eee sonunda yorgun ve yaşlı görünebiliyorsunuz. O zaman yapmamız gereken kapatıcıyı daha ince bir tabaka olarak uygulamak ve nazik şekilde dağıtmak. Bu sayede doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

9. Metalik göz farlarından olabildiğince uzak durmak gerek.

Metalik göz farları kırışıklıkların daha belirgin olmasını sağlıyor. Bu yüzden öncelikle dikkat etmeniz gereken metal tonlardan uzak durmak. Bunun yanında elbette göz farını çok yoğun kullanmak da iyi değil. Yani mat renklerde hafif sürdüğünüz göz farları ile çok daha genç görüneceğiniz bir makyaj yapabilirsiniz.

10. Dudak çevresi de makyajın önemli noktalarından.

Dudak çevresine makyaj yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var elbette. Dudak çevresini belirginleştirmek için zaman zaman kontür uygulaması yapıyoruz. Ama bu kontür uygulaması yanlış olursa işte o zaman dudaklarınızı sert ve yaşlı gösterebiliyor. Dudak çizgisinin dışına taşan ve koyu renkli kontür uygulaması doğru değil. Bunun yerine doğal dudak çizgisi boyunca dudak kalemi uygulamak ve rujla uyumlu bir renk seçmek gerek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın