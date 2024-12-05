Olduğunuzdan Çok Daha Yaşlı Görünmenize Sebep Olan 10 Yanlış Makyaj Uygulaması

Çok kalın ve koyu renkli kaşlar, yaşlı görünmeye neden oluyor. Kaş kalemleriyle kaşınızla böyle oynamanız sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösterebilir. Bu da hiç istenmeyen bir şey. Doğallıktan uzak, abartlı kaşlar yerine kendi kaşlarınıza daha yakın ve rengine uyumlu dokunuşlar yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bir daha kaşınıza bir şeyler yapmak istediğinizde bu önerimize dikkat edin deriz!