Olaylı Maç Sonrasında Tutuklanmışlardı: Korner Direkli ve Maskeli Taraftarlar Serbest Kaldı
Olaylı Maç Sonrasında Tutuklanmışlardı: Korner Direkli ve Maskeli Taraftarlar Serbest Kaldı
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonrasında sahaya giren ve korner direği ile oyunculara saldıran taraftar ile sahaya ilk giren maskeli taraftar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Sarı-Lacivertli ekibin 3-2 kazandığı karşılaşma sonrasında olaylar çıkmıştı.
Yaşananlar sonrasında 5 Trabzonspor taraftarı tutuklanmıştı.
Daha önce bir taraftar sağlık sorunları nedeniyle serbest kalırken, dün de 2 taraftar daha cezaevinden çıktı.
Serbest kalan taraftarların, korner direği ile futbolculara saldıran Engin Taşkın ile sahaya ilk giren maskeli taraftar Hasan Çetinkaya olduğu öğrenildi.
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Şiddet manyağı bir ülkede şaşırtmayan sonuçlar.
osayi ile bir saat baş başa kalma cezası verseydiniz keşke :)
şaşırdık mı?