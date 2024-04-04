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Olaylı Maç Sonrasında Tutuklanmışlardı: Korner Direkli ve Maskeli Taraftarlar Serbest Kaldı

Olaylı Maç Sonrasında Tutuklanmışlardı: Korner Direkli ve Maskeli Taraftarlar Serbest Kaldı

Trabzon Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 12:59

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonrasında sahaya giren ve korner direği ile oyunculara saldıran taraftar ile sahaya ilk giren maskeli taraftar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Sarı-Lacivertli ekibin 3-2 kazandığı karşılaşma sonrasında olaylar çıkmıştı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Sarı-Lacivertli ekibin 3-2 kazandığı karşılaşma sonrasında olaylar çıkmıştı.

Yaşananlar sonrasında 5 Trabzonspor taraftarı tutuklanmıştı.

Yaşananlar sonrasında 5 Trabzonspor taraftarı tutuklanmıştı.

Daha önce bir taraftar sağlık sorunları nedeniyle serbest kalırken, dün de 2 taraftar daha cezaevinden çıktı.

Daha önce bir taraftar sağlık sorunları nedeniyle serbest kalırken, dün de 2 taraftar daha cezaevinden çıktı.

Serbest kalan taraftarların, korner direği ile futbolculara saldıran Engin Taşkın ile sahaya ilk giren maskeli taraftar Hasan Çetinkaya olduğu öğrenildi.

Serbest kalan taraftarların, korner direği ile futbolculara saldıran Engin Taşkın ile sahaya ilk giren maskeli taraftar Hasan Çetinkaya olduğu öğrenildi.

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Nuray

Şiddet manyağı bir ülkede şaşırtmayan sonuçlar.

rcpbyrm

osayi ile bir saat baş başa kalma cezası verseydiniz keşke :)