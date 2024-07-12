Oklahoma City'deki 17.250.000 Dolarlık Ev Lüks Anlayışınızı Tamamen Değiştirecek!

Oklahoma City'deki bu evin gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Lüks anlayışınızı tamamen değiştirecek bu ev 36 dönümlük bir alana inşa edilmiş ve yalnızca 17.250.000 dolar değerinde! İçinde ise 32.000 metrekarelik kapalı araç park alanından tutun da 70.000 galonluk havuza, koi göletinden birden fazla bar alanına aklınıza gelen her şey var.

Kaynak: Zillow Gone Wild