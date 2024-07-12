Oklahoma City'deki 17.250.000 Dolarlık Ev Lüks Anlayışınızı Tamamen Değiştirecek!
Oklahoma City'deki 17.250.000 Dolarlık Ev Lüks Anlayışınızı Tamamen Değiştirecek!
Oklahoma City'deki bu evin gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Lüks anlayışınızı tamamen değiştirecek bu ev 36 dönümlük bir alana inşa edilmiş ve yalnızca 17.250.000 dolar değerinde! İçinde ise 32.000 metrekarelik kapalı araç park alanından tutun da 70.000 galonluk havuza, koi göletinden birden fazla bar alanına aklınıza gelen her şey var.
Kaynak: Zillow Gone Wild
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Şimdiye kadar gördüğünüz tüm lüks evleri unutun: Oklahoma City'deki bu ev parayla sınırlayamacağınız kadar lüks ve gerçek olmayacak kadar sınır tanımaz.
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Belki de otel konforunda dahi bulamayacağınız imkanlarıyla bir evden çok tesise benziyor. Burada 70.000 galonluk havuz, kaydırak, mağara, jakuzi, tam açık hava mutfağı, stoklanmış gölet, koi göleti, 200 koi balığı ve 19.000 fit kare alan var.
Hepsi bu kadar sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Elektrikli gölgelikler, gizli merdivenler, birden fazla bar alanı, golf sürüş balkonu, çocuk oyun alanından mutfağa kadar itfaiyeci direği, profesyonel bir bowling salonu, oyun odası, kapalı basketbol sahası, açık hava basketbol sahası, dans pisti, performans sahnesi, 33 büyük boy araba garajı ve 2 büyük boy yatak odası süiti...
Oklahoma City'deki bu aşırı lüks ev yalnızca 17.250.000 dolar fiyatla listeleniyor!
İlk durağımız, 32.000 metrekarelik kapalı araç park alanından çok daha fazlası...
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Hangar olarak da adlandırılan bu bölümdeki mutfağın güzelliğine diyecek yok!
Kapalı araç park alanındaki bardan başka yerde olmak istemeyeceğinize eminiz.
Peki bu? Sahiden bu ne işe yarıyor?
Buradan dışarı çıktığınızda ne mi görüyorsunuz?
Gölete de yakından bakmak ister misiniz?
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Tabii 33 bölmeli otopark mı içindeki arabalar mı daha fazla dikkatinizi çeker bilemiyoruz!
Şimdi de eve geri dönelim!
Hadi sizi şöyle baş köşeye alalım...
Sıra geldi, yemeklerin normalden çok daha lezzetli olacağına emin olduğumuz mutfağa.
Burası da uşağın kileri olsa gerek! Peki, sahiden bir buz yapıcıya ihtiyacınız var mı?
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Sadece yatmaya gelinmeyecek, içinde saunasından oturma alanına her şeyin olduğu birincil süit burası olsa gerek!
Hayallerin ötesinde bir giyinme dolabı...
Elbette evin köpeğine ait de bir oda var!
Bir evin tartışmasız en önemli odası: Çamaşır odası!
Sanıyoruz bu oturma alanındaki ranza da evin sevimli köpeğine aittir!
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Bowling salonu ise 3024'teki The Max'e benzetilmiş! Haksız da sayılmaz.
Tarzı ve mimarisiyle sizi de büyüleyecek olan mahzen!
Bu bar evin neresinde bilmiyoruz. Fakat içeride olduğu kesin...
Bütün bunlar Oklahoma City'de 36 dönümlük bir alana inşa edilmiş ve gerçekten göz kamaştırıyor.
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